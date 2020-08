Gaming: Τα δωρεάν παιχνίδια για PS4, Xbox One και PC | Σεπτέμβριος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια που θα δώσουν οι gaming υπηρεσίες για PS4, Xbox One και PC για τον μήνα Σεπτέμβριο. Κάθε μήνα προσφέρουν παιχνίδια για τους επί πληρωμή συνδρομητές τους, αλλά και κάποια εντελώς δωρεάν συνήθως για τους χρήστες PC.



(Σημείωση: Η έννοια "δωρεάν" χρησιμοποιείται ευρύτερα, καθώς υπάρχει ήδη το κόστος της κάθε συνδρομής, ενώ τα παιχνίδια στην ουσία δίνονται χωρίς επιπλέον κόστος.)

PlayStation Plus (PS4)



Street Fighter V (PS4) (διαθέσιμο από 01/09 έως 05/10)

(PS4) (διαθέσιμο από 01/09 έως 05/10) PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) (PS4) (διαθέσιμο από 01/09 έως 05/10)



Το PlayStation Plus αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της Sony για το PlayStation που επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν online multiplayer, να επωφεληθούν ειδικών εκπτώσεων, να λάβουν μέρος σε πρώιμες δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και άλλα πολλά. Μία από τις παροχές της υπηρεσίας είναι και 2 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα για το PlayStation 4. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η PS Plus συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.



Xbox Games with Gold (Xbox One / Xbox 360)

Tom Clancy's The Division - Xbox One (διαθέσιμο από 01/09 έως 30/09)

- Xbox One (διαθέσιμο από 01/09 έως 30/09) The Book of Unwritten Tales 2 - Xbox One (διαθέσιμο από 16/09 έως 15/10)

- Xbox One (διαθέσιμο από 16/09 έως 15/10) de Blob 2 - Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 01/09 έως 15/09)

- Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 01/09 έως 15/09) Armed & Dangerous - Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 16/09 έως 30/09)





Xbox Game Pass (Xbox One / PC)





Προστέθηκαν πρόσφατα:



Hypnospace Outlaw (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Tell Me Why: Chapter 1 (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) New Super Lucky's Tale (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Don’t Starve: Giant Edition (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Crossing Souls (PC)

(PC) Battletoads (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Spitfarer (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Microsoft Flight Simulator (PC)

(PC) Final Fantasy VII HD (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Darksiders Genesis (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Xbox One)

(Xbox One) UnderMine (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) It Lurks Below (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Trailmakers (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Xeno Crisis (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) F1 2019 (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Carrion (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Golf with your Friends (PC)

(PC) Grounded - Xbox Game Preview (Xbox One και PC)

- Xbox Game Preview (Xbox One και PC) Nowhere Prophet (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) The Touryst (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Yakuza Kiwami 2

Halo 3 (PC)

(PC) Forager (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Mount & Blade: Warband (Xbox One)

(Xbox One) Neon Abyss (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) CrossCode (Xbox One)

(Xbox One) Fallout 76 (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Soulcalibur VI (Xbox One)

(Xbox One) Endless Space 2: Deluxe Edition (PC)

(PC) Out of the Park Baseball 21 (PC)

(PC) Observation (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) The Messenger (Xbox One)

(Xbox One) Streets of Rogue (Xbox One)

(Xbox One) Night Call (Xbox One)

(Xbox One) West of Dead (Xbox One και PC)



Διαθέσιμα σύντομα:



Double Kick Heroes (Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 28/08)

(Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 28/08) Wasteland 3 (Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 28/08)

(Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 28/08) Crusader Kings III (PC) (διαθέσιμο από 01/09)

(PC) (διαθέσιμο από 01/09) Resident Evil 7: Biohazard (Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 03/09)



Αποχωρούν από την υπηρεσία:

Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 (Xbox One)

Metro: Last Light Redux (Xbox One)

Creature in the Well (Xbox One και PC)

Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut (Xbox One)

The Jackbox Party Pack 3 (Xbox One)

NBA 2K20 (Xbox One) (Αποχωρεί 01/09)

Red Dead Redemption 2 (Xbox One) (Αποχωρεί 07/09)



Οι χρήστες Xbox και PC μπορούν να επιλέξουν μια άλλη συνδρομή, το Xbox Game Pass, το οποίο επίσης προσθέτει παιχνίδια κάθε μήνα, αλλά προσφέρει και ειδικές εκπτώσεις σε παιχνίδια και DLC, σε περίπτωση που θέλετε να τα αγοράσετε για να τα έχετε ακόμη κι αν λήξει η συνδρομή σας. Το Xbox Game Pass διαθέτει έναν κατάλογο με 100+ παιχνίδια. Όσο διατηρείτε συνδρομή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια, να τα κατεβάσετε, να παίξετε, να τα σβήσετε και να τα ξανακατεβάσετε όσες φορές θέλετε, για όσο διαρκεί η συνδρομή σας. Σημειώνουμε ότι οι συνδρομές Xbox Game Pass είναι 2 διαφορετικές: για τους χρήστες Xbox One υπάρχει το Xbox Game Pass for Console και για τους χρήστες PC, υπάρχει το Xbox Game Pass for PC. Οι δύο συνδρομές είναι ξεχωριστές, με κάποιες διαφορές στα προσφερόμενα παιχνίδια, αλλά συμπεριλαμβάνονται και οι δύο στο Xbox Ultimate, μαζί με Xbox Live Gold.



Τα παιχνίδια που γίνονται διαθέσιμα με το Xbox Game Pass διατίθενται μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή τους από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από μερικούς μήνες, είτε σε πολλές περιπτώσεις και... καθόλου!



Twitch Prime





Blazing Chrome (διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09) Chroma Squad (διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09) Dead in Vinland (διαθέσιμο από 01/08 έως 28/08)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 28/08) Dungeon Rushers (διαθέσιμο από 01/08 έως 14/08)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 14/08) NeuroVoider (διαθέσιμο από 01/08 έως 21/08)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 21/08) Shaq Fu: A Legend Reborn (διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09) Treachery in Beatdown City (διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09) Vane (διαθέσιμο από 01/08 έως 07/08)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 07/08) Warsaw (διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 01/09) Baseball Stars 2 (διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03)

(διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03) Ironclad (διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03)

(διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03) King of the Monsters (διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03)

(διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03) Metal Slug 2 (διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03)

(διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03) Sengoku 3 (διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03)

(διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03) SNK 40th Anniversary Collection (διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03)

(διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03) Shock Troopers: 2nd Squad (διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03)

(διαθέσιμο από 28/07 έως 31/03) Art of Fighting (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) Blazing Star (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) Fatal Fury Special (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) The King of Fighters 2000 (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) The King of Fighters 2002 (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) Pulstar (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) Samurai Shodown II (διαθέσιμο έως 31/12)



Το Twitch Prime αποτελεί gaming συνδρομή, αντίστοιχη με αυτές των Xbox Live Gold και PlayStation Plus, όμως απευθύνεται αποκλειστικά σε PC χρήστες. Η συνδρομή συνδυάζεται με πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αγοράζοντας Twitch Prime, έχετε πρόσβαση στο Amazon Prime, που σας δίνει πολλά ατού για αγορές από το Amazon, αλλά και πρόσβαση στην τηλεοπτική συνδρομητική υπηρεσία Prime Video, ανάμεσα σε άλλα.



Epic Games Store



HITMAN (διαθέσιμο από 27/08 έως 03/09)

(διαθέσιμο από 27/08 έως 03/09) Shadowrun Collection (διαθέσιμο από 27/08 έως 03/09)

(διαθέσιμο από 27/08 έως 03/09) Into The Breach (διαθέσιμο από 03/09 έως 10/09)