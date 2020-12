Gaming: Τίτλοι για να «καείς» με την παρέα τα Χριστούγεννα

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι συνυφασμένη με ένα πράγμα (άντε, δύο αν συνυπολογίσουμε το ακατάπαυστο φαγητό και τρία με τον ύπνο): το gaming. Οι ημέρες των γιορτών προσφέρονται άλλωστε για επισκέψεις… μακράς διαρκείας σε φίλους και συγγενείς, οπότε τι καλύτερο από το να πιάσετε όλοι μαζί τα χειριστήρια και να του δώσετε να καταλάβει! Πριν οι καλεσμένοι σου όμως σου χτυπήσουν το κουδούνι, φρόντισε να έχεις «εξοπλιστεί» καταλλήλως. Πώς; Μα φυσικά με Red Bull τα καλύτερα local multiplayer video games!



Πάμε να τα δούμε;



FIFA 21 [review]







Ο βασιλιάς των σπορ είναι εδώ! Η φετινή έκδοση του FIFA 21 θα σε μεταφέρει στα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης -και όχι μόνο- δίνοντάς σου την ευκαιρία να παίξεις με όλα τα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ρεαλιστικότερο από ποτέ και σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι, το FIFA 21 προσφέρει μεταξύ άλλων και δυνατότητα δημιουργίας προφίλ παίκτη, έτσι ώστε να κρατά… σκορ στις αναμετρήσεις σου με τους φίλους σου, ώστε να μην ισχυριστεί ποτέ ξανά κανείς ότι είναι καλύτερός σου!

Θα παίξεις σε: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

Hint: Αν έχεις τη δυνατότητα, φρόντισε να βρεις την έκδοση σε PS5 και Xbox Series X|S, καθώς είναι πολύ βελτιωμένη.



Super Smash Bros. Ultimate [review]



Δεν είναι το παιχνίδι που θα παίξεις με τον θείο που κάθεται με τη νεολαία αλλά αυτό δε σημαίνει πως δε θα το ευχαριστηθείτε οι υπόλοιποι. Το Super Smash Bros. Ultimate είναι μακράν η καλύτερη κυκλοφορία της σειράς, διαθέτοντας ένα σπουδαίο ρόστερ χαρακτήρων, εντυπωσιακό animation, ακόμα περισσότερα modes και φοβερό ρεπερτόριο κινήσεων. Είναι από τα παιχνίδια που μπορείς να αρχίσεις να παίζεις χωρίς την παραμικρή εμπειρία, όμως όσο καλύτερος γίνεσαι, τόσο πιο κρυφές πτυχές του gameplay του θα ανακαλύπτεις.



Θα παίξεις σε: Switch



Just Dance 2021



Τα Just Dance έχουν δικό τους, φανατικό κοινό, αποτελώντας «σίγουρες» επιλογές στα party games από το 2009. Μη βιαστείς να προσπεράσεις το φετινό Just Dance 2021: είναι ένα εντυπωσιακά διασκεδαστικό παιχνίδι κατάλληλο για μικρούς και μεγάλους. Γεφυρώνει το περίφημο χάσμα γενεών σε δευτερόλεπτα, μπορεί να παίξει ο οποιοσδήποτε (φτάνει να μην έχει πάθει κάκωση μηνίσκου πρόσφατα) και εκτός των άλλων θα αναλάβει και τη μουσική επένδυση των μαζώξεών σου. Συμβουλή: μην το αφήσετε για μετά το φαγητό, δε θα τα καταφέρετε…



Θα παίξεις σε: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch



NBA 2K21 [review]



Mε το NBA 2K21 η 2K έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα ρεαλισμού. Σου εγγυώμαστε ότι θα περάσεις τους πρώτους σου αγώνες χαζεύοντας τα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός παρκέ αντί να έχεις τον νου σου στο πώς θα πάρεις τη νίκη. Μεταξύ μας, σε δικαιολογούμε απόλυτα. Το παιχνίδι προσφέρει μία εντυπωσιακά «τηλεοπτική» εμπειρία με ομαλό animation, εκπληκτικές ντρίμπλες και μία AI που θα σε μεταφέρει αυτοστιγμεί στις αρένες του NBA. Μπόνους οι κλασσικές ομάδες του παρελθόντος που θα λατρέψει ο boomer ξάδερφος.



Θα παίξεις σε: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

Hint: Αν έχεις τη δυνατότητα, φρόντισε να βρεις τη "Next Generation" έκδοση σε PS5 και Xbox Series X|S, καθώς είναι πολύ βελτιωμένη, όπως μπορείς να διαβάσεις και στο review του zougla.gr.



Overcooked 2



Στην κουζίνα ολοταχώς! Στο Overcooked συνεργάζεστε παρέα με τους συμπαίκτες σου προκειμένου να προετοιμάσετε τα πιάτα που σας ζητούνται. Τι; Σου φαίνεται ευκολάκι; Καλά, δοκίμασε το Overcooked 2 και τα ξαναλέμε. Με πολλές και διαφορετικές κουζίνες όπου η καθεμία κρύβει τις δικές της προκλήσεις, πιάτα και συνταγές με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας (ψήσε γαλοπούλα με… φλογοβόλο να σε δούμε, αν σου βαστάει), απίθανες δοκιμασίες, πολύ άγχος και ακόμα περισσότερο γέλιο, είναι από τα καλύτερα party/social games που κυκλοφορούν.



Θα παίξεις σε: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, PC

Hint: Αν έχεις τη δυνατότητα, φρόντισε να βρεις τo "Overcooked! All You Can Eat", δηλαδή την έκδοση σε PS5 και Xbox Series X|S, καθώς είναι πολύ βελτιωμένη και περιλαμβάνει και τα δύο παιχνίδια Overcooked μαζί με τα DLCs τους.



Mario Kart 8 Deluxe [review]



Έχεις παίξει Mario Kart; Δεν έχει σημασία ποιο. Οποιοδήποτε. Αν ναι, τότε ξέρεις τι να περιμένεις και από το Mario Kart 8. Ε, ναι, τι περίμενες ακριβώς; Η Nintendo με κάποιον μαγικό τρόπο που ξέρουν μόνο στο Kyoto, μας έχει σερβίρει ένα παιχνίδι που δε διαφέρει ιδιαίτερα από τα 10-11 προηγούμενα αλλά που άπαξ και ξεκινήσετε να παίζετε με την παρέα σου, δεν πρόκειται να σταματήσετε. Τα τουρνουά θα διαδέχονται το ένα το άλλο κι εσείς θα βρεθείτε κοτζάμ μαντράχαλοι να καυγαδίζετε για ‘κείνη τη μπανάνα που πάτησες.



Θα παίξεις σε: Switch



The Jackbox Party Pack



Φαντάσου το Jackbox Party Pack σαν μια στοίβα από επιτραπέζια. Το βασικό παιχνίδι άλλωστε κυκλοφόρησε το 2014 και έκτοτε φρεσκάρεται σε ετήσια βάση με νέα παιχνίδια οπότε αν δεν έχεις ασχοληθεί μαζί του, στη διάθεσή σου βρίσκεται διψήφιος αριθμός απ’ αυτά. Μάλιστα, μπορείτε να παίξετε όλοι ανεξαρτήτως αριθμού χειριστηρίων, αφού θα συνδεθείτε στο παιχνίδι σας μέσω smartphone η tablet. Από εκεί και πέρα φρόντισε να αγοράσεις το πακέτο που ενδιαφέρει την παρέα και απλά παίξτε για όσο αντέχετε!



Θα παίξεις σε: PS4, Xbox One, Switch, PC



Rocket League



«Μπάλα ή ραλλάκι; Τι να παίξουμε ρε»; Το αιώνιο δίλημμα… Κλασσική ερώτηση που ακούγεται στα περισσότερα σπίτια μέσα στις γιορτές. Γιατί όμως να μην παίξετε και τα δύο και μάλιστα ταυτόχρονα; Σε περίπτωση που σου διαφεύγει, εδώ και λίγα χρόνια υπάρχει το Rocket League, ένα παιχνίδι-φαινόμενο που θα μπορούσες να χαρακτηρίσεις και ως ποδοσφαιράκι με τηλεκατευθυνόμενα. Αν το ξέρεις, ώρα να το ξαναθυμηθείς. Αν όχι, ευκαιρία να το μάθεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά απ’ αυτό θα ξεχάσεις FIFA και Pro!



Θα παίξεις σε: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X