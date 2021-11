Halo Infinite: Διαθέσιμο δωρεάν για όλους από σήμερα το multiplayer

H Microsoft έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε στο σημερινό της livestream για την 20η επέτειο του Xbox ότι κάνει διαθέσιμο από τώρα το multiplayer του Halo Infinite.



Η εταιρεία είχε ετοιμάσει μια παρουσίαση για τα 20 χρόνια του Xbox, την οποία αποφάσισε να κλείσει με αυτήν την ανακοίνωση για το Halo. Το Halo Infinite, το νέο παιχνίδι της σειράς, θα χωρίζεται σε 2 modes: campaign και multiplayer. Το campaign του παιχνιδιού, στο οποίο θα αναλάβετε τον ρόλο του Master Chief αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο προς αγορά στα καταστήματα και δωρεάν για τους συνδρομητές Xbox Game Pass σε PC, Xbox One και Xbox Series X|S.







Το multiplayer κομμάτι είχαν ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι της μορφής "free-to-play", που σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες PC, Xbox One και Xbox Series X|S θα μπορούν να το κατεβάσουν και να παίξουν δωρεάν χωρίς την ανάγκη κάποιας συνδρομής.



Η Microsoft αποφάσισε να κάνει διαθέσιμη για όλους την beta έκδοση του multiplayer αρκετές ημέρες πριν το επίσημο λανσάρισμα του campaign, ενώ ήδη είχαν διεξαχθεί αρκετές κλειστές δοκιμαστικές φάσεις.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης