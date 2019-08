Οι eSports πρωταθλητές του Dota 2 κέρδισαν περισσότερα χρήματα από τους κορυφαίους αθλητές του Wimbledon

Τα eSports πλέον ξεπερνούν σε κέρδη τα συμβατικά αθλήματα ανά πρωτάθλημα, με τους πρόσφατους πρωταθλητές του Fortnite να κερδίζουν παραπάνω χρήματα από κάθε άλλη φορά.







Η ομάδα eSports, OG, κατάφερε να νικήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το παγκόσμιο τουρνουά Dota 2 της Valve, κερδίζοντας 15.603.133 δολάρια! Τα συνολικά κέρδη έφτασαν τα 34.292.599 δολάρια και αποτέλεσαν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ σε eSports πρωτάθλημα. Ακόμα και η δεύτερη ομάδα, η Team Liquid, μοιράστηκε 4.458.038 δολάρια, με 892.000 δολάρια περίπου να αντιστοιχούν σε κάθε παίκτη.







For the first time in Dota history the reigning champions have defended their crown. The team that defied the odds to win last year, has reclaimed the Aegis of Champions in The International 2019. OG close the Grand Final series in a commanding 3-1 finish. #Dota2 #TI9 pic.twitter.com/ESaHeRjkpP