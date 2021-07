Η σειρά The Last Of Us ενδέχεται να ξεπεράσει το κόστος παραγωγής του Game Of Thrones

Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές που ετοιμάζει το HBO αυτή τη χρονιά είναι η μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού The Last of Us στη μικρή οθόνη. Εδώ και μήνες κυκλοφορούν φήμες για το σενάριο, τους ηθοποιούς και το budget που έχει στη διάθεσή της η παραγωγή, όμως τώρα που ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς φαίνεται πως η εταιρεία έχει επενδύσει στο project περισσότερα λεφτά από όσα θα περίμενε κανείς.

Συγκεκριμένα, ένα σωματείο ηθοποιών, που εδρεύει στην περιοχή του Καναδά που γυρίζεται το The Last of Us, υποστηρίζει ότι: «Αυτό το project ξεπερνάει κατά πολύ το χρηματικό όριο των οχτώ ψηφίων σε κάθε επεισόδιο. Εκατοντάδες εταιρείες στην περιοχή επωφελούνται από τη δουλειά που προσφέρει».

Αυτό σημαίνει ότι το κάθε επεισόδιο έχει budget μεγαλύτερο των 10 εκατ. δολαρίων. Αν υπολογίσουμε ότι η πρώτη σεζόν της σειράς θα αποτελείται από δέκα επεισόδια, τότε ο πρώτος "κύκλος" έχει budget μεγαλύτερο των 100 εκατ. δολαρίων. Αν κάθε επεισόδιο ξεπερνάει το κόστος παραγωγής των 12 εκατ. δολαρίων -καθώς το σωματείο αναφέρει ότι ξεπερνάει τα οχτώ ψηφία κατά πολύ-, τότε το The Last of Us αναμένεται να ξεπεράσει το budget του Game of Thrones, το οποίο αποτελεί την πιο ακριβή σειρά του HBO, μέχρι στιγμής.

Το Game of Thrones είχε καταφέρει να "αποσπάσει" ένα σταδιακά υψηλότερο budget στις τελευταίες σεζόν του καθώς αποτελούσε τη μεγάλη "ατραξιόν" του HBO, κερδίζοντας αμέτρητα βραβεία, θετικές κριτικές και την προσοχή εκατομμυρίων θεατών παγκοσμίως. Το γεγονός ότι το The Last of Us αγγίζει το κόστος παραγωγής της εν λόγω σειράς μαρτυράει τη σοβαρή επένδυση του HBO σε αυτό.