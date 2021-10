Η τριλογία Grand Theft Auto έρχεται ανανεωμένη τον Νοέμβριο - Δείτε το πρώτο βίντεο

H Rockstar δημοσίευσε επιτέλους το πρώτο trailer με in-game trailer για την αναμενόμενη τριλογία GTA, που θα έρθει ανανεωμένη.



Το Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, όπως είναι το πλήρες όνομα της συλλογής, θα περιλαμβάνει σε ανανεωμένη μορφή τα Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City και Grand Theft Auto: San Andreas και θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου για PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC και Nintendο Switch. Η τιμή του είναι στα €59,99 και θα διατίθεται αρχικά ψηφιακά και από τις 7 Δεκεμβρίου και σε φυσική μορφή.











Τα παιχνίδια έχουν δεχτεί τεχνικές βελτιώσεις σε πολλαπλούς τομείς, όπως ο φωτισμός και τα textures, μαζί με επιδόσεις και αναλύσεις, ενώ θα υποστηρίζουν πλέον και πιο μοντέρνο χειρισμό, με βελτιώσεις στη στόχευση, στην πλοήγηση και στα μενού, επηρεασμένο από το GTA V.