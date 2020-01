Καθυστερεί η κυκλοφορία του Cyberpunk 2077

Μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες για το 2020 όσον αφορά στο gaming είναι το πολυαναμενόμενο Cyberpunk 2077 της CD Projekt RED. Ο RPG τίτλος της εταιρείας που πλέον χαίρει ισχυρού κύρους χάρη στη σειρά The Witcher απ' ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει μερικούς μήνες παραπάνω από το αναμενόμενο.

Το Cyberpunk 2077 θα κυκλοφορήσει στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της εταιρείας.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV