Καθυστέρηση για δυο πολύ σημαντικά φετινά video games

Καθώς ξεκινά η νέα χρονιά με το πρόγραμμα κυκλοφοριών στο gaming να είναι ιδιαίτερα άδειο, τουλάχιστον κατά τους δυο πρώτους μήνες, οι fans είχαν να περιμένουν τον Μάρτιο το remake ενός εκ των παιχνιδιών που έχουν ορίσει τη βιομηχανία των video games. Ο λόγος για το Final Fantasy VII Remake. Καθώς το παιχνίδι είχε οριστεί να κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου και πλέον η Square Enix με ανακοίνωσή της μας πληροφόρησε ότι θα δούμε τον τίτλο στο PlayStation 4 στις 10 Απριλίου 2020.



Το παιχνίδι κυκλοφορεί 23 χρόνια, έπειτα από την αρχική του κυκλοφορία στο PlayStation 1 και θα έρθει σε επεισοδιακή μορφή, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη σε πόσα ακριβώς μέρη θα χωρίζεται.

A message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/NFYIQmytSa — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) January 14, 2020



Το FFVII Remake δεν ήταν όμως το μόνο παιχνίδι που ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα καθυστερήσει. Ένας άλλος από τους μεγαλύτερους τίτλους της χρονιάς, το Marvel's Avengers, που αναπτύσσεται από την Crystal Dynamics, επίσης θα πάρει τον χρόνο του, αφού θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, αντί για τις 15 Μαΐου που ήταν προγραμματισμένο ως τώρα.



Ο τίτλος θα συνδυάζει ένα μοναδικό story, στο οποίο θα μπορείτε να παίξετε ως Iron Man, Captain America, Hulk και Thor, ενώ θα έρθουν και επιπλέον χαρακτήρες με δωρεάν DLC, αλλά παράλληλα θα υπάρχουν και αποστολές για περισσότερους παίκτες, τις οποίες θα μπορείτε να παίξετε διαδικτυακώς.



Τα παραπάνω παιχνίδια της Square Enix αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους τίτλους της χρονιάς και παρόλο που οι κυκλοφορίες φαίνεται να αραιώνουν λίγο πριν την έναρξη της νέας γενιάς στα τέλη του 2020, η χρονιά αναμένεται καυτή με τίτλους, όπως το The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 και άλλους.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης