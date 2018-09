Κλείνει η Telltale Games

Δυσάρεστα νέα μας έρχονται από το business κομμάτι της gaming βιομηχανίας, καθώς σύμφωνα με επιβεβαιωμένες αναφορές που έχουν δημοσιευτεί μέσω των Gamasutra και The Verge, η Telltale Games θα κλείσει οριστικά τις πόρτες της.Η Telltale Games προχώρησε σε αρκετές απολύσεις, με μόλις 25 άτομα (από τα 250 συνολικά) να παραμένουν για την ολοκλήρωση του τελευταίου επεισοδίου της σειράς The Walking Dead: The Final Season, πριν κατεβάσει και επισήμως τα ρολά.Αυτό δυστυχώς σημαίνει ότι projects όπως τα The Wolf Among Us 2, το παιχνίδι που είχε ανακοινωθεί και θα βασιζόταν στη σειρά του Netflix, Stranger Things, καθώς και η νέα game engine της εταιρείας δεν βρίσκονται πλέον υπό ανάπτυξη και πιθανώς να μην τα δούμε τελικά ποτέ.