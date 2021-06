Summer Game Fest: Όλα τα νέα παιχνίδια της Koch Media

Του Βασίλη Τατσιόπουλου



Λίγο πριν τη φετινή E3, στο πλαίσιο του Summer Game Fest έρχεται η εταιρεία Koch Media με τη δική της παρουσίαση παιχνιδιών, την οποία εμείς είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε νωρίτερα σε ειδικό event στο οποίο ήμασταν καλεσμένοι.

Η παρουσίαση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της Prime Matter, νέου publishing label που θα εστιάζει στην κυκλοφορία παιχνιδιών με έμφαση στην ποικιλία, το immersion και την αφήγηση.

Αφού είδαμε ένα σύντομο reel με κάποιους από τους δυνατότερους και πιο διάσημους τίτλους της εταιρείας, ξεκίνησε η παρουσίαση.

Ο πρώτος τίτλος που είδαμε στο event της Koch Media ήταν το PayDay 3, συνέχεια της κλασικής multiplayer σειράς που κλείνει φέτος τα 10 της χρόνια. Σύμφωνα με την παρουσίαση, η κυκλοφορία του PayDay 3 απέχει ακόμη αρκετά χρόνια κι έτσι πήραμε μόνο μία πρώτη γεύση από το επόμενο κεφάλαιο του franchise που αναμένεται να συνεχίσει την αφήγηση και να εξελίξει την επιτυχημένη συνταγή, φτιάχνοντας ένα ολοκληρωμένο “social heist σύμπαν”, όπως αναφέρθηκε στο trailer. Πρόκειται για ένα συνεργατικό shooter πρώτου προσώπου, σε περιβάλλον τύπου Χόλιγουντ, στο οποίο μπορείτε να ζήσετε ως διαβόητοι εγκληματίες. Θα κυκλοφορήσει για PC και κονσόλες το 2023, αναπτύσσεται με την Unreal Engine 4 και απευθύνεται σε παίκτες 18 ετών και άνω.

Στη συνέχεια, είδαμε το Crossfire Legion των Smilegate και Blackbird Interactive, ένα παιχνίδι real-time strategy που περιλαμβάνει γιγάντια ρομπότ και πληθώρα στρατιωτικών μονάδων με δικές τους δυνάμεις και ελαττώματα, αλλά και στρατηγούς με ξεχωριστές ιδιότητες. Πρόκειται για ένα fast-paced παιχνίδι στο οποίο εργάζονται δημιουργοί που συμμετείχαν στην ανάπτυξη κλασικών τίτλων του είδους, όπως τα Homeworld, Company of Heroes και Dawn of War. Στημένο στη Unity Engine, το Crossfire Legion θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξατομικεύσουμε τις στρατιές μας για να φτάσουμε στη νίκη, σε single-player campaign αλλά και multiplater modes, όταν το παιχνίδι κυκλοφορήσει το 2022.

Επόμενο, το King’s Bounty 2, ένα παιχνίδι ρόλων σε τρίτο πρόσωπο με τακτική μάχη, που λαμβάνει χώρα σε ένα μεσαιωνικού τύπου περιβάλλον. Αναπτύσσεται από την 1C Entertainment και είναι συνέχεια του «παππού των tactical RPG», όπως χαρακτηρίστηκε στην παρουσίαση της Koch Media. Το King’s Bounty 2 θα είναι σκοτεινότερο από τον προκάτοχό του, ενώ πλέον δεν πρόκειται για indie παιχνίδι, για μικρή παραγωγή, αλλά για μία περιπέτεια επικών διαστάσεων σε high fantasy setting, με μεγαλύτερο budget αυτή τη φορά. Οι δημιουργοί μάς διαβεβαιώνουν ότι, παρά τις αλλαγές στο ύφος, θα είναι πολύ κοντά στο πρωτότυπο concept, με στρατηγική turn-based μάχη –σε τρισδιάστατο περιβάλλον πλέον, με στοιχεία όπως line of sight να αυξάνουν το immersion. Επίσης, το King’s Bounty 2 θα δώσει αρκετό βάρος στις επιλογές του παίκτη, με κάθε μία να επηρεάζει τις σχέσεις του με τους χαρακτήρες, τον κόσμο, και το πολιτικού τύπου σενάριο. Θα το δούμε σε κονσόλες (και σε Switch) και PC στις 24 Αυγούστου του 2021 και είναι ο πρώτος τίτλος που θα εκδοθεί από την Prime Matter.

Σειρά στην παρουσίαση είχε το The Last Oricru, ένα action RPG τρίτου προσώπου, σε κόσμο που συνδυάζει μεσαιωνικά χαρακτηριστικά με επιστημονική φαντασία και δίνει έμφαση στη δυναμική αφήγηση που αλλάζει ανάλογα με τις αποφάσεις του παίκτη. Η μάχη αναμένεται να είναι σκληρή και απαιτητική, με δεκάδες εχθρούς να μας επιτίθενται ταυτόχρονα. Μπορούμε να τους εξολοθρεύσουμε με σπαθιά, maces, ή μαγικά, ενώ θα υπάρχουν factions με τα οποία καλούμαστε να χτίσουμε σχέσεις –φιλικές ή εχθρικές. Κάθε playthrough θα είναι ξεχωριστό, με διαφορετικά τέλη και αλλαγές στην έκβαση του πολέμου που έχει ξεσπάσει στον φανταστικό αυτό κόσμο. Πρόκειται για παιχνίδι που μπορεί να παιχτεί είτε σε single-player είτε σε couch co-op drop-in-drop-out multiplayer, και οι developers υπόσχονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο modes, με λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο όταν παίζουμε με παρέα και προσφέρουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στις μάχες –χωρίς να τις κάνουν πιο εύκολες. Θα το δούμε σε κονσόλες και PC το 2022.

Το επόμενο παιχνίδι απευθύνεται σε fans των τίτλων τύπου Divinity, Baldur’s Gate και των παλιών Fallout, καθώς είναι ένα δυστοπικό RPG επιστημονικής φαντασίας με αρκετό χιούμορ, που μας βάζει σε μία εναλλακτική πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι έχουν βρει ένα παράξενο αντικείμενο σε μία απομονωμένη έρημο, το οποίο «ξεκλειδώνει» μυστικά που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν εκατοντάδες χρόνια στο μέλλον τεχνολογικά. Το μυστηριώδες αντικείμενο είναι ένας θόλος από τον οποίον δεν μπορεί να βγει όποιος αποφασίσει να μπει. Ο λόγος για το Encased, ένα παιχνίδι που βασίζεται στις διαφορετικές του κλάσεις, την ελευθερία στις επιλογές και τα συστήματα ρόλων που στοχεύουν σε αρκετό στρατηγικό βάθος. Θα κυκλοφορήσει από την Dark Crystal Games τον Σεπτέμβριο του 2021 και θα είναι αμιγώς single-player.

Το επόμενο trailer ήταν σύντομο, καθώς μας έδειξε το Gungrave G.O.R.E. που είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Η φευγαλέα ματιά που ρίξαμε, μας έδειξε ένα παιχνίδι γεμάτο υπερβολική βία, με έναν badass πρωταγωνιστή. Πρόκειται για ένα single-player action shooter τρίτου προσώπου, που επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία του σχεδιασμού παιχνιδιών της ανατολής με εκείνα της δύσης, σε μία ιστορία εκδίκησης στην οποία θα κληθούμε να κατατροπώσουμε μεγάλους αριθμούς εχθρών. Αναπτύσσεται στην Unreal Engine 4 από την εταιρεία Iggymob και θα το δούμε σε PC και κονσόλες το 2022.

Μετά, πήγαμε στο The Chant, την ανάπτυξη του οποίου έχουν αναλάβει developers με προϋπηρεσία σε εταιρείες όπως η EA και η Rockstar, αλλά και άτομα από τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Το The Chant είναι ένα παιχνίδι δράσης-τρόμου που παίζει σε τρίτο πρόσωπο και μας βάζει αντιμέτωπους με «ψυχεδελικούς τρόμους» από άλλη διάσταση, αλλά και με ψυχολογικά τραύματα του παρελθόντος μας. Setting είναι ένα απομονωμένο νησί στον Ειρηνικό Ωκεανό και θα δούμε μάχη που δεν περιλαμβάνει όπλα και μαχαίρια, αλλά μυστηριώδη occult αντικείμενα που θα μπορούμε να φτιάξουμε για να μονομαχήσουμε σώμα με σώμα ή από απόσταση.

Κάθε τύπος εχθρού θα χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση, με τα χρώματα να παίζουν βασικό ρόλο και να μας δίνουν στοιχεία για να διαπιστώσουμε ποια είναι η ιδανική προσέγγιση και να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των αντιπάλων για να στήσουμε τη στρατηγική μας. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, βασικό χαρακτηριστικό του The Chant είναι το motion capture, ενώ αναμένεται να δούμε τον τίτλο σε PC και κονσόλες το δεύτερο τετράμηνο του 2022.

Με την κωδική ονομασία Final Form, ο επόμενος τίτλος που είδαμε είναι shooter πρώτου προσώπου, σε ένα sci-fi setting όπου η Γη δεν υπάρχει πια, και εμείς πρέπει να βρούμε αρχαία κοσμικά όντα που κατέχουν το κλειδί του ταξιδιού στον χρόνο και τον χώρο. Βρισκόμαστε σε ένα διαστημικό σκάφος γεμάτο εχθρούς και μπορούμε να εξατομικεύσουμε την εμφάνιση και τα skills της πρωταγωνίστριας, αλλά και να συνεργαστούμε με άλλους παίκτες (μέχρι 3 άτομα συνεργατικά) ενώ πρέπει να παραμένουμε μόνιμα σε κίνηση για να επιβιώσουμε σε αυτό το εχθρικό “post-cyberpunk” σύμπαν. Ο τίτλος δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται σε PC και κονσόλες.

Σε παρόμοιο ύφος, πάμε σε ένα action RPG τρίτου προσώπου με επιρροές από το έργο του Λάβκραφτ, με πλοκάμια, επιστημονική φαντασία, εξωγήινους και εφιαλτικά πλάσματα. Η ανάπτυξη του τίτλου, που ονομάζεται Dolmen, ξεκίνησε το 2016, και η εμπειρία δίνει έμφαση στις απαιτητικές μάχες, με το trailer να αποπνέει έντονα την αίσθηση του “Souls-like”. Φαίνεται πως θα δούμε ένα σύστημα μάχης με αρκετό βάθος σε έναν κόσμο που στοχεύει στο να μας κάνει να νιώθουμε μόνοι και αβοήθητοι, αλλά και να μας μεταδώσει την ευχαρίστηση της ανακάλυψης. Η εταιρεία, Massive Work Studio, έρχεται από τη Βραζιλία, και ο τίτλος της αναμένεται σε PC και κονσόλες το 2022, ενώ θα παίζει σε single-player με multiplayer modes.

Από μία εταιρεία στην Ισλανδία, έρχεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρότζεκτ, που αναπτύσσεται στην Unreal Engine 5 και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία του motion capture. Πρόκειται για τίτλο action-adventure τρίτου προσώπου, και το trailer που είδαμε στην παρουσίαση της Koch Media μάς δίνει μία πρώτη ματιά καθώς το παιχνίδι βρίσκεται σε αρχικό στάδιο development. Φαίνεται πως θα δούμε ένα παιχνίδι σε setting φαντασίας, με δολοφόνους, πρίγκιπες, ερείπια, μαγεία και σπαθιά, και γενικά έντονη έμφαση στο lore. Επίσης, από το πρώτο δείγμα, φαίνεται πως θα είναι ένας τίτλος που θα βασίζεται στις ερμηνείες των ηθοποιών και μάλιστα παίζει η Aldís Amah Hamilton, μία ανερχόμενη ηθοποιός του Χόλιγουντ, την οποία μπορούμε να γνωρίσουμε στη σειρά The Valhalla Murders του Netflix.

Το παιχνίδι έχει τον τίτλο Project Echoes of the End, που μοιάζει προσωρινός, και λαμβάνει χώρα σε ένα πρωτότυπο setting φαντασίας, με μάχες, γρίφους και σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών. Η εταιρεία ανάπτυξης, Myrkur Games, δεν δίνει για την ώρα ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ αναφέρει πως ο τίτλος θα έρθει σε PC και κονσόλες ένατης γενιάς (PS5, Xbox Series X|S). Θα παίζει σίγουρα σε single-player, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη ενσωμάτωση multiplayer mode.

Από τη Σερβία, η εταιρεία Mad Head Studio μάς έδειξε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι, με vibes από Metroid, Alien/Prometheus και Returnal, αλλά και κάτι από Souls. Πρόκειται για ένα third-person sci-fi horror παιχνίδι, που μας στέλνει σε εχθρικούς, εξωγήινους πλανήτες με hi-tech όπλα για να αντιμετωπίσουμε μοχθηρά πλάσματα και να εξερευνήσουμε κάθε γωνιά των αφιλόξενων περιβαλλόντων. Φαίνεται πως η δομή πατάει στις αρχές του υποείδους Metroidvania, αφού βλέπουμε όπλα και εργαλεία να ξεκλειδώνουν προηγουμένως απρόσιτες διόδους.

Τα ίδια όπλα φαίνεται πως έχουν ξεχωριστές ιδιότητες στις μάχες και έτσι μπορούμε να παγώνουμε τους εχθρούς για να κινούνται πιο αργά ή να τους καίμε για να χάνουν ζωή σιγά-σιγά. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες λειτουργίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε στον χώρο, φτιάχνοντας για παράδειγμα πλατφόρμες σε τοξικά υγρά για να περνάμε αλώβητοι, ή καίγοντας ιστούς για να πέσουν πέτρες και να σχηματίσουν γέφυρες πάνω από γκρεμούς. Ο τίτλος ονομάζεται Scars Above και θα κυκλοφορήσει το 2022 σε PC και κονσόλες. Παίζει σε single-player μόνο, ενώ στην παρουσίαση υπήρξε και μία νύξη για αξιοποίηση της Unreal Engine 5 στην ανάπτυξή του, κάτι που για την ώρα μένει όμως ανεπιβεβαίωτο.

Για το τέλος, η παρουσίαση της Koch Media μας έδειξε ένα screenshot με το οποίο έγινε η ανακοίνωση της ύπαρξης ενός νέου Painkiller τίτλου. Για την ώρα, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Επίσης, ανακοινώθηκε ηπίσημη κυκλοφορία στο Nintendo Switch του Kingdome Come Deliverance από τη

Warhorse Studios (Τσεχία) σε συνεργασία με τη Saber Interactive.

Η παρουσίαση, αν και δεν είχε μεγάλες εκπλήξεις και άφησε απ' έξω τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της εταιρείας, συνολικά μας άφησε θετική εντύπωση, καθώς είχε χαρακτήρα, συγκεκριμένο ύφος που ενισχύει την ταυτότητα του εκδότη, και αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, πολλά εκ των οποίων είναι εντελώς νέα IP. Αν δεν παίζει κανείς τίτλους στο ύφος και τα είδη που μας παρουσίασε η Koch Media, μάλλον δεν θα βρει πολλά που θα θεωρήσει ελκυστικά, και έτσι κρίνεται ως ένα event που δεν είχε κάτι για όλους, αλλά που μπορεί να ικανοποιήσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.