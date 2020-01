Νέο βιντεοπαιχνίδι για χειριστές drones

Η THQ Nordic και η Drone Champions League AG αναζητούν τον επόμενο πρωταθλητή στο Drone Racing. Ναι, αναζητούν εσάς! Το Drone Champions League: The Game θα κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2020 για το PC, το PlayStation 4 και το Xbox One – κι εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε την καριέρα σας ως επαγγελματίας πιλότος Drone μέσα από το παιχνίδι. Το DCL: The Game χρησιμοποιείται για εκπαίδευση αλλά και για την πρόκριση στο επίσημο Drone Champions League, εξομοιώνοντας την αληθινή εμπειρία των αγώνων. Έχετε τη δυνατότητα ακόμα και να συνδέσετε ένα αυθεντικό μεταδότη για drone στο PC σας!



«Με το DCL: The Game καταφέραμε επιτέλους να μεταφέρουμε την αληθινή διοργάνωση του Drone Champions League σε έναν εξομοιωτή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα προσφέρουμε στην κοινότητα των gamers μια δίοδο για να γίνουν εντέλει επαγγελματίες πιλότοι drone και να αγωνιστούν σε πραγματικές διοργανώσεις στην πορεία», είπε ο Herbert Weirather, γενικός διευθυντής και ιδρυτής του Drone Champions League.



«Η THQ Nordic είναι πολύ χαρούμενη που θα υποστηρίξει αυτό το σχέδιο. Το DCL: The Game προσφέρει μια εκπληκτική ευκαιρία να μάθετε να πετάτε ένα drone. Και δεν είναι μόνο μια καθαρή εξομοίωση – είναι διασκεδαστικό επίσης», είπε ο Jan Binsmaier, διευθυντής εκδόσεων της THQ Nordic.





Το DCL: The Game είναι ένας εξομοιωτής αγώνων (με drones), όπου οι παίκτες χειρίζονται αυθεντικά και ταυτόχρονα τρελά drones, τα οποία οδηγούν με μανούβρες σε άκρως υψηλές ταχύτητες και σε πραγματικά εντυπωσιακές πίστες. Οι αγώνες στους δρόμους του Τορίνο (Ιταλία) και πάνω από το Σινικό Τοίχος στην Κίνα είναι δύσκολοι και ταυτόχρονα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα που κάνει την πτήση με drones ιδιαίτερη, αλλά και ο πολύ μικρός κύκλος όταν αυτά στρίβουν. Παρά το ότι το μοντέλο πτήσης των drones παραμένει πολύ κοντά στην πραγματικότητα, τα ίδια τα μοντέλα των drones δεν το κάνουν. Μπορείτε να πετάξετε με ένα πλουμιστό μονόκερο ή ακόμα και με ένα τούβλο.



Τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού

Ρεαλισμός – Το DCL: The Game βασίζεται στη συμπεριφορά πτήσης των αληθινών drones. Είναι τόσο πιστό που οι κορυφαίοι πιλότοι στο παιχνίδι θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο DCL Draft Selection, μια διαδικασία επιλογής των πιλότων που θα αγωνιστούν στο αληθινό DCL για επαγγελματικές αγωνιστικές ομάδες.

Τέσσερα ξεχωριστά modes πτήσης – Επιλέξτε ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά modes: το Arcade mode είναι τέλειο για τους αρχάριους, χάρη στον αυτόματο έλεγχο υψόμετρου και στον απλοποιημένο χειρισμό. Στο GPS mode πετάτε όπως πετάει ένα drone με φωτογραφική μηχανή, με επιλογές ελέγχου για τη σταθερότητα και το υψόμετρο. Το Angle mode, γνωστό και ως Stabilized mode σε κάποια μοντέλα, είναι διαθέσιμο στα περισσότερα ερασιτεχνικά αγωνιστικά drones. Το Acro mode δίνει στον πιλότο περισσότερο έλεγχο και με αυτό ακριβώς ελέγχουν τα drones τους οι πιλότοι αγώνων ταχύτητας και freestyle

Υποστήριξη χειριστηρίων drones – Πετάξτε στο παιχνίδι με αληθινά χειριστήρια drones (στο PC και στα Mac)

Game modes – Free flight, Time Attack και Online Multiplayer (για 30 παίκτες).

Πίστες – Επιλέξτε ανάμεσα σε 27 διαφορετικές πίστες, από το Τορίνο (Ιταλία), το Σινικό Τοίχος (Κίνα), το Λαξ (Ελβετία), το Νιόμ (Σαουδική Αραβία) και πολλές άλλες τοποθεσίες

Προκαθορισμένες παράμετροι βάρους – Επιλέξτε ανάμεσα σε τρεις προκαθορισμένες παραμέτρους βάρους για το drone σας: lightweight, DC19-Standard και heavyweight για διαφορετική συμπεριφορά πτήσης. Το άκρως ρεαλιστικό μοντέλο των κανόνων της Φυσικής σε αυτά τα τρία μοντέλα διατηρεί την ισορροπία στον ανταγωνισμό.

Leaderboard – Παγκόσμιο leaderboard για κάθε πλατφόρμα



Φιλοδοξίες και σχέδια για το DCL μετά την κυκλοφορία του