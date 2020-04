Νέες ημερομηνίες για τα The Last of Us Part II και Ghost of Tsushima του PS4

Νέα ανακοίνωση είχαμε σήμερα από τη Sony Interactive Entertainment και τη Sony Worldwide Studios για δυο από τους πιο πολυαναμενόμενους τίτλους του PlayStation 4, το The Last of Us Part II και το Ghost of Tsushima.



Έως τώρα, οι τελευταίες πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι το The Last of Us Part II πήρε αναβολή επ' αόριστον, ενώ επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου 2020. Από την άλλη, δεν υπήρχε κάποια νεότερη ανακοίνωση για το Ghost of Tsushima το οποίο προοριζόταν για τις 26 Ιουνίου.







Όπως ήταν αναμενόμενο, τo Ghost of Tsushima πήρε τη δική του -μικρή σχετικά- αναβολή και το The Last of Us Part II τελικά δεν θα καθυστερήσει ιδιαίτερα. Οι καινούργιες ημερομηνίες κυκλοφορίας είναι:



The Last of Us Part II - 19 Ιουνίου 2020

Ghost of Tsushima - 17 Ιουλίου 2020



Οι κυκλοφορίες των παιχνιδιών επηρεάστηκαν από τις συνθήκες λόγω COVID-19 και οι πολλές είναι οι εταιρείες που πρέπει να επανασχεδιάσουν τα πλάνα τους για το όσο το δυνατόν ομαλότερο λανσάρισμα.



Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση σχετικά με το Marvel's Iron Man VR, που επρόκειτο κι αυτό να κυκλοφορήσει τον Μάιο και πήρε αναβολή επ' αόριστον.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης