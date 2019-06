Ο Μιχάλης Stavento Live στο Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone

Ο Μιχάλης Stavento έρχεται στο Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone για να επιβεβαιώσει πως δεν υπάρχει non stop gaming χωρίς δυνατή μουσική! Ο δημοφιλής Μιχάλης Stavento, θα προσφέρει on stage μοναδικές hip hop στιγμές στο πιο Premium Gaming και Digital Lifestyle event της χώρας, στις 29 Ιουνίου στο Gazi Music Hall!

Για να απολαύσεις τη μοναδική συναυλία του Μιχάλη Stavento, δήλωσε ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σαν παίκτης ή σαν επισκέπτης στην είσοδο του Gazi Music Hall (Ιερά Οδός 7-13, Αθήνα), στις 29 Ιουνίου -από τις 9 το πρωί– και ταυτόχρονα θα γίνεις ένας από τους τυχερούς ή ή μία από τις τυχερές, που θα κερδίσει μοναδικά έπαθλα συνολικής αξίας 55.000 €! Μάθε περισσότερα στοwww.xboxarena.gr.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone σε προσκαλεί σε μία μοναδική περιπλάνηση στον μαγικό κόσμο του gaming και του digital lifestyle. Από το μεγαλύτερο gaming–ραντεβού της χρονιάς δεν θα μπορούσε να λείπει η Vodafone, ώστε να χαρίσει σε όλους μία lag free εμπειρία μέσα από το fiber δίκτυο της.

Από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, μπορείς να παίξεις με τις ώρες σε 100 Xbox One S, Xbox One X και 64 πανίσχυρα Gaming PCs στα εντυπωσιακά LG Gaming Monitors, να περιπλανηθείς στη Fanzone του event, στα #PlayFaster booths της Vodafone, της OMEN by HP, της Lenovo, της Dell, της Asus, της LG και του Κωτσόβολου, να ενημερωθείς για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το gaming και την τεχνολογία, να γελάσεις με Stand Up Comedy, να απολαύσεις το διαγωνισμό Lenovo Cosplay, να παρακολουθήσεις happenings με YouTubers, να αναμετρηθείς με διάσημους Gamers και να κλείσεις τη βραδιά σου με τη μοναδική συναυλία του Μιχάλη Stavento!

Σε περιμένει μία αχτύπητη εντεκάδα τουρνουά με τα πιο αγαπημένα video games: Από Forza Horizon 4, Gears of War 4, ΝΒΑ 2Κ19, PES 2019, Mortal Kombat 11, FIFA 19, Tekken 7 σε κονσόλες Xbox One S & Xbox One X και Fortnite σε Lenovo Legion, PUBG σε Alienware, Call Of Duty Black Ops 4 σε Omen by HP και League of Legends σε Asus Rog.

Μπες στο www.xboxarena.gr, μάθε όλες τις λεπτομέρειες για να διεκδικήσεις δώρα συνολικής αξίας 55.000 ευρώ κι ετοιμάσου για ολοήμερο ξεφάντωμα με ατελείωτο gaming και αξέχαστες εμπειρίες!

Aναλυτικά τα δώρα που θα μοιραστούν σε κάθε τουρνουά:

Forza Horizon 4

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο , 1 Nokia 4.2 Smartphone

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA ,1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Gears Of War 4

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο , 1 Nokia 4.2 Smartphone

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

NBA 2K19

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο , 1 Nokia 4.2 Smartphone , 1 NBA 2K19 Anniversary Edition (LeBron James cover)

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

PUBG

• 1ος : 1 ταξίδι για 1 άτομο σε event της ESL στην Πολωνία από Vodafone, 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Alienware Gaming Notebook

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

PES 2019

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο, 1 δωροεπιταγή 250€ από Zegetron

• 2ος :1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone , 1 δωροεπιταγή 100€ από Zegetron

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Mortal Kombat 11

• 1ος : 1 Garmin Vιvomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο , 1 δωροεπιταγή 250€ από Zegetron

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone , 1 δωροεπιταγή 100€ από Zegetron

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Tekken 7

• 1ος : 1 Garmin Vιvomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

FIFA 2019

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Call of Duty Black Ops 4

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone, 1 OMEN by HP Gaming Notebook

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Fortnite

• 1ος : 1 ταξίδι για 1 άτομο σε event της ESL στην Πολωνία από Vodafone, 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone, 1 Legion by Lenovo Gaming Notebook

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone, 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο

• 3ος: 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

League Of Legends

1ος : 1 Garmin Vιvomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider απόΚωτσόβολο

2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA ,1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο



Κι αν νιώσεις ότι ξεμένεις από ενέργεια; Το RedBull θα είναι εκεί για να σου δώσει φτερά!

Το μέλλον του gaming συναρπάζει. Ready?