Onimusha: Warlords - Επιστρέφουν οι σαμουράι της Capcom

Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης

Η Capcom ανακοίνωσε απρόσμενα την επιστροφή μιας εκ των διάσημων σειρών της, έπειτα από πολλά χρόνια. Ο λόγος για την σειρά Onimusha και συγκεκριμένα για το Onimusha: Warlords, το οποίο έρχεται σε κονσόλες και PC αυτόν τον Ιανουάριο, 18 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του. Το Onimusha: Warlords έρχεται για PlayStation 4, Xbox One, PC και Nintendo Switch στις 25 Ιανουαρίου του ερχόμενου χρόνου και με την τιμή του να ανέρχεται στα 19.99 ευρώ σε ψηφιακή μορφή.H Capcom υπόσχεται πολλές βελτιώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού όπως ανανεωμένα High-Definition γραφικά, υποστήριξη widescreen, display options αλλά και υποστήριξη αναλογικών μοχλών. Κάποιες από τις νέες προσθήκες θα είναι η επιλογή εύκολου επιπέδου δυσκολίας από την αρχή του παιχνιδιού αλλά και ένα ολοκαίνουργιο soundtrack.Το Onimusha: Warlords κυκλοφόρησε αρχικά για PlayStation 2 το 2001, με τις εκδόσεις Xbox και PC να ακολουθούν τις αμέσως επόμενες χρονιές. Η σειρά απέκτησε σύνολο 4 βασικά παιχνίδια και 3 spin-off με το τελευταίο "μεγάλο" παιχνίδι της σειράς, το Onimusha: Dawn of Dreams να κυκλοφορεί για PlayStation 2 το 2006, ενώ από το 2012, που κυκλοφόρησε το browser game Onimusha Souls, δεν είχαμε κάποιο νεότερο από τη σειρά.Πολλοί είναι οι fans του συγκεκριμένου franchise, που ζητούσαν νέο παιχνίδι εδώ και καιρό και φαίνεται πως η Capcom με την συγκεκριμένη -ασυνήθιστη- κυκλοφορία, "δοκιμάζει τα νερά" πιθανώς για να ξεκινήσει την ανάπτυξη κάποιου νέου τίτλου. Πρόκειται για ανορθόδοξη τακτική βέβαια, καθώς το παιχνίδι όταν κυκλοφορήσει στις αρχές του 2019 θα δείχνει σίγουρα την ηλικία του (18 ετών), αφού έχουν αλλάξει πολλά πράγματα έκτοτε και ίσως χρειάζεται ολικό remake για να φανεί η αξία του. Επίσης η εταιρεία κατά πάσα πιθανότητα έχει εντοπίσει το κύμα των τίτλων με θέμα "σαμουράι" που κυκλοφορούν τελευταία (με σημαντική επιτυχία μάλιστα), όπως τα Nioh, Sekiro: Shadows Die Twice και Ghost of Tsushima και ενδεχομένως θέλει να επαναφέρει τη δική της πρόταση στο προσκήνιο για να μας θυμίσει ότι κάποτε ήταν εκείνη στο επίκεντρο.