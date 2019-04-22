Πασχαλινές προσφορές σε παιχνίδια της Ubisoft και της Take-Two

Πασχαλινές προσφορές σε παιχνίδια της Ubisoft και της Take-Two

H CD Media, ο επίσημος διανομέας τίτλων της Ubisoft και της Take-Two στην Ελλάδα ανακοίνωσε νέες προσφορές σε επιλεγμένους τίτλους για την πασχαλινή περίοδο.

H προσφορά αφορά σε παιχνίδια για κονσόλες και PC, αλλά και σε φιγούρες της σειράς Starlink. Οι τίτλοι που βρίσκονται σε προσφορά:

UBISOFT

  • PS4 / XB1 & PC    TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 & WASHINGTON DELUXE    49,99
  • PS4 & XB1    ASSASSIN'S CREED ODYSSEY STANDARD EDITION    29,99
  • PS4 & XB1    ASSASSIN'S CREED ORIGINS STANDARD EDITION    24,99
  • PS4 & XB1    FAR CRY 5 & FAR CRY NEW DAWN (PS4)    49,99
  • PS4 & XB1    FAR CRY 5 STANDARD EDITION & DELUXE    24,99
  • PS4/XB1 & PC    FAR CRY NEW DAWN & SUPERBLOOM DELUXE EDITION    29,99
  • PS4 & XB1    GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION    19,99
  • PS4 & XB1    GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD    39,99
  • NSW-0080    HASBRO GAME NIGHT MONOPOLY & RISK & TRIVIAL PURSUIT    29,99
  • PS4 & XB1    JUST DANCE 2019    29,99
  • WII/WIIU/XB360    JUST DANCE 2019    24,99
  • NSW-0018    MARIO & RABBIDS KINGDOM BATTLE STANDARD EDITION    24,99
  • NSW-0081    SPORTS PARTY    24,99
  • PS4 & XB1    THE CREW 2 STANDARD EDITION & DELUXE    19,99
  • PS4/XB1/SWITCH    TRIALS RISING GOLD    29,99
  • Switch    STARLINK STARTER PACK    29,99 €
  • PS4    STARLINK STARTER PACK    29,99 €
  • XB1    STARLINK STARTER PACK    29,99 €
  • MULTI     STARLINK PILOT PACK ELI    3,99 €
  • MULTI     STARLINK PILOT PACK EXCLUSIVE STARTAIL    3,99 €
  • MULTI     STARLINK PILOT PACK KHARL    3,99 €
  • MULTI     STARLINK PILOT PACK LEVI    3,99 €
  • MULTI     STARLINK PILOT PACK RAZOR    3,99 €
  • MULTI     STARLINK WEAPON PACK CRUSHER & SHREDDER    5,99 €
  • MULTI     STARLINK WEAPON PACK HAIL STORM & METEOR    5,99 €
  • MULTI     STARLINK WEAPON PACK IRON FIST & FREEZE RAY    5,99 €
  • MULTI     STARLINK WEAPON PACK SHOCKWAVE & GAUSS    5,99 €
  • Switch    STARLINK CO-OP PACK    9,99 €
  • PS4    STARLINK CO-OP PACK    9,99 €
  • XB1    STARLINK CO-OP PACK    9,99 €
  • MULTI     STARLINK STARSHIP PACK EXLCUSIVE CEREBRUS    14,99 €
  • MULTI     STARLINK STARSHIP PACK EXLCUSIVE SCRAMBLE    14,99 €
  • MULTI     STARLINK STARSHIP PACK LANCE    14,99 €
  • MULTI     STARLINK STARSHIP PACK NADIR    14,99 €
  • MULTI     STARLINK STARSHIP PACK NEPTUNE    14,99 €
  • MULTI     STARLINK STARSHIP PACK PULSE    14,99 €

        
TAKE 2 INTERACTIVE

  • PS4 /XB1 /PC    NBA 2K19 (ENGLISH) (CODE IN A BOX)    29,99
  • SWITCH    NBA 2K19 STANDARD EDITION (ENG)    24,99
  • PS4 / XB1    WWE 2K19 STANDARD EDITION    19,99
  • PS4 / XB1    L.A.NOIRE    19,99
  • PS4 / XB1    RED DEAD REDEMPTION 2    49,99
     

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 22:00