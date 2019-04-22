Πασχαλινές προσφορές σε παιχνίδια της Ubisoft και της Take-Two
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 22:00
H CD Media, ο επίσημος διανομέας τίτλων της Ubisoft και της Take-Two στην Ελλάδα ανακοίνωσε νέες προσφορές σε επιλεγμένους τίτλους για την πασχαλινή περίοδο.
H προσφορά αφορά σε παιχνίδια για κονσόλες και PC, αλλά και σε φιγούρες της σειράς Starlink. Οι τίτλοι που βρίσκονται σε προσφορά:
UBISOFT
- PS4 / XB1 & PC TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 & WASHINGTON DELUXE 49,99
- PS4 & XB1 ASSASSIN'S CREED ODYSSEY STANDARD EDITION 29,99
- PS4 & XB1 ASSASSIN'S CREED ORIGINS STANDARD EDITION 24,99
- PS4 & XB1 FAR CRY 5 & FAR CRY NEW DAWN (PS4) 49,99
- PS4 & XB1 FAR CRY 5 STANDARD EDITION & DELUXE 24,99
- PS4/XB1 & PC FAR CRY NEW DAWN & SUPERBLOOM DELUXE EDITION 29,99
- PS4 & XB1 GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION 19,99
- PS4 & XB1 GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD 39,99
- NSW-0080 HASBRO GAME NIGHT MONOPOLY & RISK & TRIVIAL PURSUIT 29,99
- PS4 & XB1 JUST DANCE 2019 29,99
- WII/WIIU/XB360 JUST DANCE 2019 24,99
- NSW-0018 MARIO & RABBIDS KINGDOM BATTLE STANDARD EDITION 24,99
- NSW-0081 SPORTS PARTY 24,99
- PS4 & XB1 THE CREW 2 STANDARD EDITION & DELUXE 19,99
- PS4/XB1/SWITCH TRIALS RISING GOLD 29,99
- Switch STARLINK STARTER PACK 29,99 €
- PS4 STARLINK STARTER PACK 29,99 €
- XB1 STARLINK STARTER PACK 29,99 €
- MULTI STARLINK PILOT PACK ELI 3,99 €
- MULTI STARLINK PILOT PACK EXCLUSIVE STARTAIL 3,99 €
- MULTI STARLINK PILOT PACK KHARL 3,99 €
- MULTI STARLINK PILOT PACK LEVI 3,99 €
- MULTI STARLINK PILOT PACK RAZOR 3,99 €
- MULTI STARLINK WEAPON PACK CRUSHER & SHREDDER 5,99 €
- MULTI STARLINK WEAPON PACK HAIL STORM & METEOR 5,99 €
- MULTI STARLINK WEAPON PACK IRON FIST & FREEZE RAY 5,99 €
- MULTI STARLINK WEAPON PACK SHOCKWAVE & GAUSS 5,99 €
- Switch STARLINK CO-OP PACK 9,99 €
- PS4 STARLINK CO-OP PACK 9,99 €
- XB1 STARLINK CO-OP PACK 9,99 €
- MULTI STARLINK STARSHIP PACK EXLCUSIVE CEREBRUS 14,99 €
- MULTI STARLINK STARSHIP PACK EXLCUSIVE SCRAMBLE 14,99 €
- MULTI STARLINK STARSHIP PACK LANCE 14,99 €
- MULTI STARLINK STARSHIP PACK NADIR 14,99 €
- MULTI STARLINK STARSHIP PACK NEPTUNE 14,99 €
- MULTI STARLINK STARSHIP PACK PULSE 14,99 €
TAKE 2 INTERACTIVE
- PS4 /XB1 /PC NBA 2K19 (ENGLISH) (CODE IN A BOX) 29,99
- SWITCH NBA 2K19 STANDARD EDITION (ENG) 24,99
- PS4 / XB1 WWE 2K19 STANDARD EDITION 19,99
- PS4 / XB1 L.A.NOIRE 19,99
- PS4 / XB1 RED DEAD REDEMPTION 2 49,99
Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 22:00