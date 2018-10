Παιχνίδια Batman και Middle-Earth από 1 ευρώ!

Η συνεργασία της Warner Bros. Interactive με το Humble Bundle φέρνει ένα νέο άκρως δελεαστικό πακέτο με παιχνίδια για PC.





Το Humble WB Games Classic Bundle προσφέρει μεγάλα παιχνίδια σε εξαιρετική τιμή. Batman, Mad Max και Middle-earth έχουν την τιμητική τους... Για περίπου 10 ευρώ (12 δολάρια) μπορείτε να ξεκλειδώσετε 7 παιχνίδια της Warner Bros., ενώ αν δεν θέλετε το πλήρες πακέτο, μπορείτε να πάρετε 3 παιχνίδια με μόλις 90 λεπτά!

To tier του 1 δολαρίου ξεκλειδώνει τα Batman: Arkham Origins, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition και το Scribblenauts Unlimited.











Πληρώνοντας περισσότερα από 4.12 δολάρια που είναι η μέση τιμή αυτή τη στιγμή, σας δίνει το δεύτερο επίπεδο του πακέτου, που περιλαμβάνει ό,τι και το tier 1 συν τα Injustice: Gods Among Us, το εκπληκτικό Mad Max και το Bastion.

Τέλος, με 12 δολάρια μπορείτε να πάρετε και το πιο πρόσφατο Batman: Arkham Knight μαζί με το season pass του που περιλαμβάνει το απίθανο Season of Infamy, που περιλαμβάνει την επιστροφή πολλών εχθρών του Σκοτεινού Ιππότη.





Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης