PlayStation 5 ή… πίνακας ζωγραφικής;

Ενίοτε, οι κονσόλες που χρησιμοποιούμε για να παίζουμε βιντεοπαιχνίδια και τα παιδιά αποτελούν «εκρηκτικό» συνδυασμό, κυρίως όταν οι μικροί μας φίλοι δεν κατανοούν την... ευαισθησία και τη χρηματική αξία ενός τέτοιου μηχανήματος.

Τρανό παράδειγμα η περίπτωση ενός άτυχου κατόχου PlayStation 5, ο οποίος γύρισε στο σπίτι για να βρει την κονσόλα γεμάτη παιδικές ζωγραφιές. Το παιδί του άφησε τη φαντασία του να οργιάσει στο κατάλευκο faceplate του PlayStation 5, σχεδιάζοντας ανθρωπάκια, πουλιά και τα εικονίδια από το χειριστήριο του PlayStation.

Ευτυχώς, το καπάκι αποσπάται εύκολα, αν και δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα μπορέσει να το καθαρίσει ο... έκπληκτος πατέρας.

Imagine coming home to find your Playstation 5 like this, thanks to your children (posted in Facebook Playstation group.) pic.twitter.com/ZN7ur25ORF