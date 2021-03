PlayStation: 9 παιχνίδια εντελώς δωρεάν για όλους

H πρωτοβουλία της Sony και του PlayStation, Play at Home, επανέρχεται και δίνει αυτήν τη φορά 9 παιχνίδια το PlayStation 4 και το PlayStation VR. Η εταιρεία δίνει εντελώς δωρεάν για όλους, ακόμη και για αυτούς που δεν έχουν συνδρομή PS Plus, μερικούς τίτλους για να παραμείνει ο κόσμος εντός του σπιτιού του για την ασφάλεια όλων μας.



Τον προηγούμενο μήνα χάρισε σε όλους το καταπληκτικό Ratchet & Clank, ενώ πριν μερικούς μήνες είχε δωρίσει τα Journey και Uncharted: The Nathan Drake Collection. Αυτήν τη φορά η εταιρεία έδωσε ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά 9 τίτλους, ενώ θα ακολουθήσει ακόμη ένας στις 19 Απριλίου, το Horizon: Zero Dawn - Complete Edition (περιλαμβάνει το πολυβραβευμένο βασικό παιχνίδι και το DLC, The Frozen Wilds).



Τα 9 παιχνίδια που έγιναν σήμερα δωρεάν για όλους μέσω του PlayStation Store είναι τα:

ABZU

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast







Από τα παραπάνω, οι χρήστες θα χρειαστούν το headset εικονικής πραγματικότητας, PlayStation VR, για να παίξουν τα: Astro Bot Rescue Mission, Moss και Paper Beast, ενώ τα Rez Infinite και Thumper μπορούν να παιχτούν με ή χωρίς PlayStation VR. Όλα τα υπόλοιπα είναι συμβατά με το PlayStation 4 και PlayStation 5.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης