PlayStation: Αποχώρησε ο Shawn Layden από τη Sony

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των PlayStation Worldwide Studios, Shawn Layden, αποχωρεί από την εταιρεία κοντά στο τέλος της παρούσας γενιάς κονσολών και λίγο πριν την έναρξη της νέας.



Μέσω του επίσημου λογαριασμού PlayStation στο Twitter έγινε η ανακοίνωση ότι ο Shawn Layden θα αποχωρήσει από την εταιρεία.



"Με μεγάλη συγκίνηση, ανακοινώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των Worldwide Studios, Shawn Layden, αποχωρεί από την Sony Interactive Entertainment. Θα μας λείψει το όραμα της ηγεσίας του. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες και τον ευχαριστούμε βαθιά για τα χρόνια της υπηρεσίας του. Ευχαριστούμε για όλα, Shawn!"

