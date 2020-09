Tα Football Manager 2020 και Watch Dogs 2 εντελώς δωρεάν για PC

Η Epic Games χαρίζει αυτήν την εβδομάδα ακόμη τρία παιχνίδια. Ο λόγος για τα Football Manager 2020, Watch Dogs 2 και το Stick It To The Man! που έγιναν διαθέσιμα δωρεάν στο Epic Games Store για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα η ενέργεια θα κρατήσει έως τις 24 Σεπτεμβρίου και μπορείτε να κρατήσετε τα Football Manager 2020, Watch Dogs 2 και Stick It To The Man! στη βιβλιοθήκη σας για πάντα.

Για να βρείτε τα δωρεάν παιχνίδια, πατήστε εδώ.

To επόμενο δωρεάν παιχνίδι που έρχεται στο Epic Games Store είναι το RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition και θα γίνει διαθέσιμο στις 24 Σεπτεμβρίου.



Πηγή: VG24.gr