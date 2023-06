Τα video games που πρέπει να παίξεις φέτος το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να απολαύσεις τα games που δεν βρήκες χρόνο να παίξεις μέσα στη χρονιά.

Το καλοκαίρι είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις καλύτερες εποχές για gaming. Πώς να μην είναι άλλωστε όταν σου δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να βυθιστείς στον αγαπημένο σου κόσμο. Με εσένα λοιπόν να απολαμβάνεις την καλοκαιρινή σου άδεια και έχοντας καθαρό μυαλό και όρεξη για gaming, πάμε να δούμε 4+1 games για να παίξεις φέτος το καλοκαίρι.

God of War: Ragnarok

Αν ψάχνεις έναν πολυβραβευμένο με εκατομμύρια πωλήσεις gaming τίτλο, τότε το God of War: Ragnarok είναι στην πρώτη θέση επιλογής σου. Αποτελεί τον ορισμό ενός καλά σχεδιασμένου blockbuster παιχνιδιού, με φανταστική εξέλιξη στο gameplay του και τρομερά γραφικά και περιβάλλοντα. Πρόκειται για την πλέον επική συνέχεια που θα μπορούσε να δοθεί στο λατρεμένο franchise.

Η ιστορία διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα του προηγούμενου παιχνιδιού, με τον Kratos και τον γιο του τον Atreus, να αντιμετωπίζουν την επικείμενη καταστροφή που θα φέρει το Ragnarok. Η αφήγησή του είναι πλούσια, με αρκετά καλό χιούμορ αλλά και τη σοβαρότητα στην οποία μας είχε συνηθίσει ο τίτλος. Το gameplay είναι συναρπαστικό, αν και σε κάποια σημεία, δεν διαφέρει τόσο πολύ όσο ο προκάτοχός του. Μην ανησυχείς. Δεν είναι καθόλου προβλέψιμο και είμαστε σίγουροι ότι παίζοντας αυτό το game, θα έχεις ανεβάσει τον πήχη των gaming εμπειριών σου ακόμη περισσότερο.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Ο θρύλος επέστρεψε! O πολυαγαπημένος τίτλος κυκλοφόρησε φέτος τον Μάιο και αμέσως απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος με νέες περιπέτειες σε περιμένει να τον εξερευνήσεις. Μην περιμένεις επαναστατικές αλλαγές αλλά ούτε να θεωρείς ότι θα παίξεις το ίδιο game με τον προκάτοχό του. Ο πήχης έχει ανέβει πιο ψηλά και σίγουρα θα βρεις αυτά τα καινούργια στοιχεία που θα σε κρατήσουν στο μαγικό κόσμο του. Διαθέτει μοναδικές ιστορίες και χαρακτήρες, τρομεροί νέοι κόσμοι και puzzles. Ό,τι ψάχνεις δηλαδή από ένα παιχνίδι του franchise. Η Nintendo κατάφερε να φτιάξει ακόμη ένα εξαιρετικό game. Μη διστάσεις να το παίξεις! Θα σου κρατήσει συντροφιά για πολλές… πολλές και ακόμα πιο πολλές ώρες.

Elden Ring

Όταν το όνομα του Hidetaka Miyazaki συνδέεται με τον George R.R. Martin τότε πώς μπορεί ένας gaming τίτλος να μην είναι ΕΠΙΚΟΣ; Το Elden Ring όχι μόνο θα ανταπεξέλθει επάξια στις προσδοκίες που σου είχε δημιουργήσει αλλά θα σε κάνει να μην θέλεις να σταματάς την εξερεύνηση. Ένα game ύμνος στα open-world games που αν και θα σε δυσκολέψει στα πρώτα σου βήματα, στην πορεία του θα σε μαγέψει! Ακόμα και μετά από πολλές ώρες στο gameplay του, με πολλές μάχες στο ενεργητικό σου, έχοντας χύσει πολύ ιδρώτα, δάκρυα, και αίμα οι εκπλήξεις που σου επιφυλάσσει το Elder Ring είναι αναρίθμητες.

Hogwarts Legacy

Εάν είσαι φαν του Χάρι Πότερ και του μαγικού του κόσμου, τότε σίγουρα θα έχεις θέσει ως στόχο του καλοκαιρινού σου gaming session να λιώσεις στο Hogwarts Legacy. Μιλάμε για ένα RPG τίτλο ανοικτού κόσμου τον οποίο δεν θα μετανιώσεις παίζοντάς τον. Όσο πιο μυημένος είσαι στον κόσμο του Χάρι Πότερ τόσο περισσότερο θα σου αρέσει το game. Διαθέτει ωραίες ιστορίες, ενδιαφέρον gameplay, αξέχαστους νέους χαρακτήρες, ωραίες σκηνές μάχης αλλά και διαλόγων. Σίγουρα διαθέτει ορισμένα τεχνικά ζητηματάκια αλλά ο ατμοσφαιρικός τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί η ιστορία αποτελεί μια πολύ καλή μεταφορά του πλούσιου σύμπαντος του Χάρι Πότερ. Μάθε νέα ξόρκια, γνώρισε νέους φίλους και πολέμησε μια ποικιλία εχθρών.

Resident Evil 4 Remake

Είτε είσαι λάτρης του αυθεντικού Resident Evil είτε απλά νέος στο δημοφιλές franchise, ετοιμάσου να βιώσεις μια μοναδική gaming εμπειρία. Ο τρομερός του σκοτεινός κόσμος, το αρκετά άγριο… καστ πλασμάτων και τεράτων του αλλά και η ιστορία των χαρακτήρων του δημιουργούν ένα game που θα γεμίσει τις ημέρες του καλοκαιριού σου με απόλυτη ψυχαγωγία. Όπως ήταν λογικό, είναι αρκετά βελτιωμένο στα τεχνικά του χαρακτηριστικά από τον original τίτλο, με άκρως εντυπωσιακό gameplay και ποιοτικά γραφικά. Η ομάδα της Capcom και όλοι οι δημιουργοί του, δεν έκαναν σχεδόν τίποτα λάθος. Ζήσε την συναρπαστική εμπειρία δίχως δεύτερες σκέψεις!