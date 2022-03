The House of the Dead: Remake - Αποκαλύφθηκε το περιεχόμενο της συλλεκτικής έκδοσης

Πυροβολήστε πλάσματα με το στυλ της δεκαετίας του ’90 στο remake αυτού του cult arcade shooting game.



Ο πασίγνωστος βιοχημικός και γενετιστής, Dr. Roy Curien, είναι παθιασμένος με το πόνημα της ζωής του – την ανακάλυψη της φύσης της ζωής και του θανάτου. Όταν εντέλει τα καταφέρνει, η πρώην συνεργάτης του, Sophie Richards, ζητά τη βοήθεια των φίλων της στην AMS – του Thomas Rogan και του Agent G. Η αποστολή τους είναι απλή: να σταματήσουν το μακάβριο σχέδιο του επιστήμονα και να σώσουν τους υπαλλήλους του εργαστηρίου. Παίξτε μόνοι ή με ένα φίλο σας και πυροβολήστε ορδές από ζόμπι κι από πλάσματα βγαλμένα από τους εφιάλτες, σε ένα φανταστικά αιματηρό και χωρίς καμία αιδώ arcade shooter.



Η Forever Entertainment και η Microids αποκάλυψαν πανευτυχείς το περιεχόμενο της Limidead Edition για το The House of the Dead: Remake, που θα κυκλοφορήσει στο Nintendo Switch. Το The House of the Dead: Remake αναπτύχθηκε από τη MegaPixel Studio και προσφέρει στους παίκτες σε όλο τον κόσμο την απόλαυση της ανακάλυψης ή της επιστροφής στο διαχρονικό arcade classic της SEGA! Η επιλογή της προ-παραγγελίας της Limidead Edition είναι πλέον δυνατή, ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας της θα είναι μέσα στην άνοιξη του 2022!







Το περιεχόμενο της Limidead Edition είναι το εξής:

Το παιχνίδι The House of the Dead: Remake Μια αποκλειστική συσκευασία με lenticular 2 stands χαρακτήρων Σελίδα με αυτοκόλλητα



Τι είναι το The House of the Dead Remake



1. Ένα απαράμιλλης τέχνης remake με αναβαθμισμένα γραφικά, ήχο και νέα game modes, για μια επιτυχία των arcades που κυκλοφόρησε το 1997!

2. Solo και multiplayer με τη χρήση των JoyCon.

3. Ασταμάτητη δράση!

4. Ξεκλειδώστε ολόκληρη την εγκυκλοπαίδεια τεράτων για να μάθετε τις αδυναμίες τους.





Το The House of the Dead: Remake Limidead Edition θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2022.