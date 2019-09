The Last of Us Part II: Ημερομηνία κυκλοφορίας και συλλεκτικές εκδόσεις

Μία από τις ναυαρχίδες του PlayStation, η σειρά The Last of Us της Naughty Dog, επιτέλους εμφανίστηκε έπειτα από πολύ καιρό, και ευτυχώς με καλά νέα. Επιτέλους έχουμε την ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού, κάτι το οποίο ζητούσαν οι fans σχεδόν από την κυκλοφορία του πρώτου παιχνιδιού, το 2013.



To sequel λοιπόν θα έρθει σχεδόν 7 χρόνια αργότερα, στις 21 Φεβρουαρίου 2020. Δείτε παρακάτω το trailer με το οποίο έγινε η ανακοίνωση:

Το Part II εμφανίστηκε στο χθεσινό State of Play, την ενημερωτική εκπομπή του PlayStation, όπου παρουσιάστηκαν ολοκαίνουργια πλάνα, αλλά και η πολυπόθητη ημερομηνία κυκλοφορίας για τον αποκλειστικό τίτλο του PlayStation 4. Στα νέα πλάνα βλέπουμε την πρωταγωνίστρια Ellie να συναντάει γνώριμα πρόσωπα.



Επιπλέον, μάθαμε χθες ότι το παιχνίδι θα είναι χωρισμένο σε δύο Blu-ray discs, καθώς ο Neil Druckman, creative director του παιχνιδιού, δήλωσε πως το The Last of Us Part II είναι το πιο φιλόδοξο και το πιο μεγάλο παιχνίδι της Naughty Dog στα 35 χρόνια που βρίσκεται στον χώρο του gaming.









Επίσης ανακοινώθηκαν οι 4 συλλεκτικές εκδόσεις του παιχνιδιού, μαζί με τα περιεχόμενα τους. Η απλή Standard έκδοση έχει μερικά in-game αντικείμενα ως bonus προ-παραγγελίας. Έπειτα έχουμε την Special έκδοση που έρχεται με Steelbook και ένα “μίνι” artbook 48 σελίδων. Τέλος, έχουμε την Collector’s Edition με διάφορα ψηφιακά καλούδια, το βραχιόλι της Ellie, μια λιθογραφία και ένα ευχαριστήριο γράμμα, ένα σετ με πέντε αυτοκόλλητα, έξι κονκάρδες και ένα εντυπωσιακό αγαλματίδιο 12 ιντσών. Στην Αμερική θα κυκλοφορήσει μία επιπλέον έκδοση, η Ellie Edition, η οποία θα περιλαμβάνει ό,τι και η Collector's συν ένα ειδικά σχεδιασμένο σακίδιο.



Πηγή: VG24.gr

Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης