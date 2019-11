Τι λένε οι κριτικές για το Death Stranding

Αύριο κυκλοφορεί επίσημα στα ψηφιακά και τα φυσικά καταστήματα το νέο παιχνίδι του Hideo Kojima, Death Stranding. Ο δημιουργός, που επιστρέφει μετά από χρόνια στη σκηνή, φέρνει ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι στο PlayStation 4.



Να σημειώσουμε ότι ο τίτλος είναι πλήρως εξελληνισμένος, με ελληνική μεταγλώττιση, μενού και υπότιτλους.



Το παιχνίδι το είχαμε στα χέρια μας περίπου 3 εβδομάδες νωρίτερα, οπότε είχαμε αρκετό χρόνο να ασχοληθούμε μαζί του και να βγάλουμε την ετυμηγορία μας.



Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις κριτικές από τα ελληνικά, αλλά και τα παγκόσμια Μέσα για το παιχνίδι, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι έχει score [83] στο Metacritic με 81 κριτικές και [85] Top Critic Average στο OpenCritic. Στο ελληνικό aggregator, YouRate.gr, αυτήν τη στιγμή έχει σκορ 82 με 9 κριτικές.

Ελληνικά Μέσα



Zougla.gr - 8/10 [Διαβάστε εδώ το review μας]

"Tο Death Stranding είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι το αρτιότερο παιχνίδι σε κάθε πτυχή, έχει πολλές ατέλειες, όμως είναι το πιο αξιομνημόνευτο και εκείνο που θα χαρακτηρίσει το 2019."



VG24.gr - 9/10

"Με τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες που έχουμε δει ποτέ σε παιχνίδι και μερικά από τα πιο αξέχαστα στιγμιότυπα, ο νέος τίτλος του Hideo Kojima είναι μια εμπειρία που τελικά είναι αδύνατον να περιγράφει επαρκώς με λέξεις."



GameOver.gr - 9/10

"Για άλλη μία φορά ο Hideo Kojima και η ομάδα του δείχνουν έμπρακτα το ταλέντο τους, παραδίδοντας μία καθηλωτική εμπειρία."



Unboxholics.com

"Είναι παιχνίδι που θα σε γοητεύσει σιγά-σιγά και θα σε κάνει να το ερωτευτείς μόνο αν είσαι έτοιμος να αποδεχθείς τη φύση του, το όραμά του και την αντισυμβατικότητα που το διέπει. Βασικά, δεν είναι παιχνίδι, είναι εμπειρία…"



IGN Greece - 9/10

"Ένα από τα πιο "ώριμα" και άρτια games των τελευταίων ετών που αποδεικνύει περίτρανα το ταλέντο του μαέστρου Kojima και των υπολοίπων συντελεστών της ορχήστρας του."



Busted.gr - 8.5/10

"Κατά την πορεία μου στο παιχνίδι υπήρχαν στιγμές που εντυπωσιάστηκα, που βυθίστηκα στον κόσμο του, που αδημονούσα να δω τι κρύβει η συνέχεια αλλά και στιγμές που κουράστηκα."



Enternity.gr - 6/10

"Το Death Stranding είναι η αρτιότερη αστοχία που έχουμε δει ποτέ."





Διεθνή Μέσα



TheSixthAxis - 100/100



"To Death Stranding δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που έχω παίξει. Όμορφο, συναρπαστικό, δραματικό, εκνευριστικό, επικό, πανέμορφο και εντελώς τρελό. Γέλασα, έκλαψα, έβρισα και πήγα στην τουαλέτα πολλές φορές. Το Death Stranding δεν είναι απλά το Παιχνίδι της Χρονιάς για εμένα, είναι υποψήφιο και για Παιχνίδι της Γενιάς."



Trusted Review - 100/100

"To Death Stranding δεν μοιάζει με κανένα άλλο παιχνίδι αυτήν τη στιγμή. Είναι τεράστιο, καινοτόμο και δεν ντρέπεται καθόλου γι' αυτό που θέλει να είναι. Η Kojima Productions είναι λίγο αδέξια με την ενσωμάτωση των σύγχρονων πολιτικών θεματικών, αλλά συνδέονται με την αφήγηση και συμπεριλαμβάνουν τον παίκτη με τρόπους που είναι πολύ ελκυστικοί."



We Got This Covered - 100/100

"Όπως όλα τα έργα τέχνης που υπερβαίνουν τα όρια των ειδών, έτσι και το Death Stranding θα διχάσει. Το απαράλλαχτο όραμα του δημιουργού δίνει νέα πνοή σε μια βιομηχανία που όλο και περισσότερο αρνείται να κάνει τις απαιτούμενες υπερπροσπάθειες."



Gamespot - 90/10

"Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί υπομονή, συμπόνοια και αγάπη και επίσης είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά χρειαζόμαστε αυτήν τη στιγμή."



God is a Geek - 90/100

"Είναι ένα φιλόδοξο παιχνίδι, γεμάτο με πολλούς διαφορετικούς μηχανισμούς και ιδέες, οι οποίοι σχεδόν πάντα συνδυάζονται σωστά. Η ιστορία και οι ερμηνείες είναι φανταστικές, ενώ τα γραφικά είναι πανέμορφα και το soundtrack δημιουργεί τρομερά συναισθήματα."



Easy Allies - 80/100

"Είναι πολύ εύκολο να παραπονεθεί κανείς για το Death Stranding ή ακόμα και να νευριάσει μαζί του, αλλά επίσης είναι πολύ πιο συναρπαστικό από πολλά άλλα πιο συντηρητικά παιχνίδια."



Attack of the Fanboy - 80/100

"Ενώνει το gameplay με το μήνυμα που θέλει να περάσει, δημιουργώντας κάτι πραγματικά μοναδικό."



Game Informer - 70/100

"Το πραγματικό πρόβλημα του gameplay είναι ότι είναι τόσο απλό, όσο φαίνεται και τα υπόλοιπα στοιχεία - η ιστορία, η μάχη και οι βαρετοί στόχοι των αποστολών - δεν δίνουν αρκετή ικανοποίηση για να κρατήσουν τους παίκτες."



GamesRadar+ - 70/100

"Το παραλίγο επικό και μυστηριώδες παιχνίδι του Kojima έχει τις στιγμές του, αλλά δεν μπορεί να κουβαλήσει το βάρος των προσδοκιών."



Giant Bomb - 40/100

"Το πρώτο παιχνίδι του Kojima μετά την Konami είναι ένα περίεργο χάλι μεγαλομανίας που ποτέ δεν καταφέρνει να δέσει τα πολλαπλά κομμάτια του."

Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης