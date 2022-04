Το θρυλικό Monkey Island επιστρέφει!

Μια θρυλική σειρά επιστρέφει. Το νέο παιχνίδι της σειράς adventure, Monkey Island, βρίσκεται υπό ανάπτυξη και μάλιστα θα κυκλοφορήσει εντός του έτους.



O δημιουργός της πασίγνωστης σειράς, Ron Gilbert, και υπεύθυνος για τα πρώτα δύο παιχνίδια της, The Secret of Monkey Island και Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, ανακοίνωσε ότι το νέο παιχνίδι ονομάζεται "Return to Monkey Island" και θα αποτελεί άμεση συνέχεια του Monkey Island 2 του 1991!



H σειρά είχε ακόμη δύο παιχνίδια, τα The Curse of Monkey Island και Escape from Monkey Island, που είχαν κυκλοφορήσει το 1997 και 2000 αντίστοιχα, όμως δεν συνέχισαν την ιστορία του 2 και αφηγήθηκαν μια διαφορετική περιπέτεια.



Αντίστοιχα, το Tales from Monkey Island, ένα παιχνίδι της Telltale Games, κινήθηκε επίσης ανεξάρτητα και κυκλοφόρησε σε επεισόδια, με το τελευταίο να γίνεται διαθέσιμο τον Δεκέμβριο του 2009.



Το Return to Monkey Island θα είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ξανά τη σειρά από το 2009 και αποτελεί επιστροφή στις ρίζες. Πρόκειται για συνεργασία ανάμεσα στην Terrible Toybox του Gilbert μαζί με την Lucasfilm Games, που πλέον ανήκει στην Disney και θα εκδοθεί από την Devolver Digital.



Πέρα από τον Gilbert, που έχει αναλάβει χρέη director και writer, επιστρέφει ως co-writer ο Grossman, με μουσική των Land, McConnell και Bajakian, ενώ ο Dominic Armato, που είχε δανείσει τη φωνή του στον πρωταγωνιστή της σειράς, Guybrush Threepwood, σε όσα παιχνίδια είχαν voice overs, επίσης επανέρχεται στον ρόλο που τον έκανε γνωστό.



Το Return to Monkey Island θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2022.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης