Το expansion του The Division 2: Warlords of New York έρχεται τον Μάρτιο

Η Ubisoft ανακοίνωσε πως το νέο expansion του The Division 2, με τίτλο Warlords of New York, θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου.

Καθώς το Division δουλεύει στην Ουάσινγκτον, μια γνώριμη απειλή σκεπάζει τη Νέα Υόρκη. Ο Aaron Keener επιστρέφει και θέλει να καταστρέψει ό,τι έχει χτιστεί από τις στάχτες της Νέα Υόρκης. Η μάχη για την αποκατάσταση της τάξης συνεχίζεται και το Division έχει μια νέα αποστολή: να σταματήσει τον Keener πάση θυσία.

To expansion αναμένεται να αυξήσει το level cap στα 40 lvl, καθώς και να φέρει στο παιχνίδι νέα επέκταση του χάρτη, πολλά missions, skill mod rewards και αρκετές βελτιώσεις.