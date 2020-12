Το κοινό των Game Awards ψήφισε το Ghost of Tsushima ως παιχνίδι της χρονιάς

Παρ' όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα The Game Awards θα διεξαχθούν κανονικά (με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας) στις 10 Δεκεμβρίου (11 Δεκεμβρίου για την Ελλάδα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να δούμε ανακοινώσεις νέων παιχνιδιών, καθώς και νέα πλάνα από επερχόμενους τίτλους που έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Πάνω από όλα, όμως, θα δούμε τη βράβευση των σπουδαιότερων κυκλοφοριών της χρονιάς που τελειώνει.

Ο πρώτος νικητής του 2020 είναι το Ghost of Tsushima, καθώς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το βραβείο «Player’s Voice», το οποίο αποφασίζεται μόνο από τις ψήφους του κοινού (και όχι με τη συμβολή κριτικών).

Millions of you voted, and now, the results are official: GHOST OF TSUSHIMA from @SuckerPunchProd and @PlayStation is your choice for #TheGameAwards Player's Voice Award.https://t.co/Pret6Wkaxi



Congratulations! pic.twitter.com/aszm9klkUA — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2020

Ο τίτλος της Sucker Punch Productions «κονταροχτυπήθηκε» με το The Last of Us Part II και τελικά κέρδισε την πρωτιά μερικές ώρες πριν «κλειδώσουν» τα αποτελέσματα. Αξίζει να αναφέρουμε πως το The Last of Us Part II προηγούνταν για το μεγαλύτερο μέρος της ψηφοφορίας και με αρκετά μεγάλη διαφορά, αλλά εντέλει το κοινό ανέδειξε το Ghost of Tsushima το παιχνίδι της χρονιάς στην κατηγορία «Player’s Voice».

Στις 11 Δεκεμβρίου και ώρα Ελλάδος 02:00 π.μ. θα μάθουμε και τους υπόλοιπους νικητές, καθώς και τον μεγάλο νικητή της κατηγορίας «Game of the Year» (παιχνίδι της χρονιάς).