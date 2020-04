To Legends of Runeterra κυκλοφορεί επίσημα σε PC και κινητά

Η Riot Games κυκλοφορεί σήμερα δωρεάν το Legends of Runeterra (LoR), το free-to-play card game που βρίσκεται στο σύμπαν του League of Legends, σε υπολογιστή, Android και iOS με δυνατότητα cross-play μεταξύ των πλατφορμών. Στο πλαίσιο της επίσημης κυκλοφορίας του, το LoR λανσάρεται μαζί με την πρώτη επέκταση του, Rising Tides.





Το Rising Tides χαρτογραφεί νέα έδαφος με την προσθήκη του Bilgewater, μιας περιοχής όπου οι πειρατικές συμμορίες δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να λεηλατήσουν και τέρατα από το βυθό καταβροχθίζουν ολόκληρα πλοία χωρίς προειδοποίηση. Στο ύπουλο λιμάνι του Bilgewater, οι ντόπιοι ζουν και πεθαίνουν με έναν κώδικα: πάρτε ό, τι μπορείτε. Το Rising Tides προσθέτει πάνω από 120 νέες κάρτες και 11 πρωταθλητές από το σύμπαν του League of Legends, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Miss Fortune, Fizz και Gangplank. Παράλληλα εισάγονται έξι νέοι μηχανικοί καρτών που προσθέτουν περισσότερο βάθος και ενδιαφέρουσες επιλογές στους παίκτες.







«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επίσημη παρουσίαση του Legends of Runeterra σε συνέχεια της εξαιρετικά συναρπαστικής Open Beta», δήλωσε ο executive producer Jeff Jew. «Η δέσμευσή μας για στρατηγικό διαδραστικό παιχνίδι, πλούσιο deckbuilding, και εκπληκτικές στιγμές για τους πρωταθλητές παραμένει τόσο ισχυρή όσο ποτέ και τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να μπείτε και να εξερευνήσετε όλα όσα έχει να προσφέρει η Runeterra. Ευχαριστούμε όλους όσους έπαιξαν και παρείχαν σχόλια κατά τη διάρκεια της beta αλλά και σε όλους όσους ξεκινούν να παίζουν τώρα, see you in game!»



Τοποθετημένο στον κόσμο του League of Legends, το Legends of Runeterra είναι το strategy card game όπου η ικανότητα, η δημιουργικότητα και η ευφυΐα καθορίζουν την επιτυχία σας. Επιλέξτε τους πρωταθλητές σας και συνδυάστε κάρτες από διαφορετικές περιοχές – η καθεμί με το δικό της στιλ και στρατηγικό πλεονέκτημα - και στη συνέχεια δημιουργήστε την τέλεια τράπουλα για να κατατροπώσετε τους άλλους. Η δημιουργία της τράπουλας και η κατάκτηση των καρτών που θέλετε δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, καθώς η LoR προσφέρει τα πιο γενναιόδωρα και επικεντρωμένα στον παίκτη συστήματα προόδου στο είδος. Οι παίκτες μπορούν να κερδίσουν όλες τις κάρτες δωρεάν ή να αγοράσουν απευθείας τις κάρτες που θέλουν, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν τυχαία πακέτα.



Για Περισσότερες Πληροφορίες για το Legends of Runeterra επισκεφθείτε το www.playruneterra.com