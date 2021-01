Το Nintendo Switch ήταν με σαρωτική διαφορά η Νο.1 επιλογή των Βρετανών για το 2020

Η υβριδική κονσόλα της Nintendo έχει χαράξει μια άκρως πετυχημένη, "χρυσή" πορεία από την ημέρα που κυκλοφόρησε το 2017, προσφέροντας την ευελιξία της φορητής κονσόλας σε συνδυασμό με την άνεση της οικιακής συσκευής, όποτε και εφόσον χρειάζεται.

Από ό,τι φαίνεται όμως, το 2020 ήταν πραγματικά η χρονιά του Nintendo Switch όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς οι πωλήσεις που σημείωσε σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου ήταν σαρωτικές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του gamesIndustry.biz, το Switch πούλησε μόνο του όσα τεμάχια πούλησαν τα PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X και Xbox Series S μαζί.

Η τεράστια απήχηση της υβριδικής κονσόλας φαίνεται πως θέριεψε το έτος που μας πέρασε, γεγονός στο οποίο συνέβαλε η πανδημία και η ανάγκη για απομόνωση, αλλά και η κυκλοφορία του Animal Crossing: New Horizons που για πολλούς αποτέλεσε το ιδανικό παιχνίδι για την περίοδο του lockdown.

