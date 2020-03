To Prince of Persia έρχεται στο For Honor

H Ubisoft ανακοίνωσε ένα νέο limited time event για το παιχνίδι μάχης, For Honor. Αυτήν τη φορά πρόκειται για ένα cross-over μαζί με έναν πολύ αγαπημένο τίτλο της Ubisoft, το Prince of Persia.



Ο Πρίγκιπας Dastan έρχεται με τον στρατό του στο For Honor για να διεκδικήσει τον θρόνο και μαζί φέρνει αρκετά καλούδια για τους παίκτες του. Το event θα χωριστεί σε δύο μέρη: ξεκινάει από σήμερα και θα λήξει στις 2 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια αυτή, οι παίκτες του For Honor θα λάβουν θεματικό loot και θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν ένα νέο mode, το Ruler of Time και ένα νέο quest.



Tέλος, κατά τη διάρκεια του Blades of Persia event οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τον Dastan στη σκοτεινή εκδοχή του. Το δεύτερο μέρος του event θα γίνει διαθέσιμο στις 19 Μαρτίου.



Πηγή: VG24.gr