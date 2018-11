To PUBG έρχεται επιτέλους στο PlayStation 4

Έπειτα από πολλές ενδείξεις και διαρροές, το PlayerUnknown’s Battlegrounds της Bluehole έρχεται με κάθε επισημότητα στο PlayStation 4. H Sony έδωσε το trailer ανακοίνωσης στην δημοσιότητα, τα pre-order bonus αλλά και αποκλειστικό PlayStation θεματικό περιεχόμενο.











Οι συστάσεις για το παιχνίδι είναι περιττές. Το PUBG είναι το παιχνίδι που ξεκίνησε τη φρενίτιδα με τα battle royale modes και ενέπνευσε το Battle Royale mode του Fortnite και το Blackout mode του Call of Duty: Black Ops 4. Έρχεται μετά από αρκετό καιρό στην κονσόλα της Sony, στις 7 Δεκεμβρίου όπως είχε διαρρεύσει αρχικά. Η κυκλοφορία του θα γίνει σε ψηφιακή αλλά και σε φυσική μορφή με πολλά bonus.













Οι χάρτες Erangel, Miramar, Sanhok αλλά και ο νέος χιονισμένος χάρτης που κυκλοφορεί αυτό τον Χειμώνα, έρχονται μαζί με το παιχνίδι στο PlayStation. To PUBG θα υποστηρίζει custom αγώνες, Ranked αγώνες, events αλλά και Τρόπαια.





Αυτά είναι τα περιεχόμενα των ειδικών εκδόσεων:





Survivor’s Digital Edition

Βασικό παιχνίδι

Vikendi Event Pass

2,300 G-Coin Pack

20,000 BP Champion’s

Digital Edition

Βασικό παιχνίδι

Vikendi Event Pass

6,000 G-Coin Pack

20,000 BP

Το Uncharted και το The Last of Us συναντούν το PUBG στα Pre-Order bonus της ψηφιακής του έκδοσης αφού περιλαμβάνει skin με την Desert φορεσιά του Nathan Drake και το backpack της Ellie αντίστοιχα. Εκτός αυτών, στα bonus περιλαμβάνονται ένα avatar και ένα θέμα για το PlayStation 4.