To The Witcher 3 για το Nintendo Switch κυκλοφόρησε!

Η CD PROJEKT RED, δημιουργός της σειράς παιχνιδιών The Witcher, ανακοινώνει πως το The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition είναι τώρα διαθέσιμο στο Nintendo Switch!

Με περισσότερες από 150 ώρες gameplay, το Complete Edition κυκλοφορεί με το βασικό παιχνίδι και όλο τα επιπλέον content που κυκλοφόρησε για αυτό. Περιλαμβάνονται δύο story expansions — τα Hearts of Stone & Blood and Wine — και 6 δωρεάν DLC. Η κυκλοφορία σηματοδοτεί το γεγονός πως για πρώτη φορά οι παίκτες θα μπορούν να απολαύσουν τον τίτλο τόσο στο σπίτι, όσο και εν κινήσει.



Η Complete Edition είναι διαθέσιμη να την αγοράσετε στα καταστήματα λιανικής, καθώς και digital στο Nintendo eShop. Επιπρόσθετα στη συσκευασία, εκτός από την κάρτα παιχνιδιού που περιλαμβάνει όλο το υλικό του παιχνιδιού, η φυσική έκδοση περιλαμβάνει και μια σειρά από goodies: αυτοκόλλητα, χάρτη και το βιβλίο The Witcher Universe: Compendium.







Το The Witcher 3: Wild Hunt είναι μια open world περιπέτεια σε ένα σκοτεινό φανταστικό κόσμο. Είστε ο Geralt της Rivia, ένας μισθωμένος φονιάς τεράτων. Έχετε στη διάθεσή σας κάθε εργαλείο: Κοφτερά σπαθιά, θανατηφόρα μείγματα, αόρατα βέλη και πανίσχυρη μαγεία. Μπροστά σας στέκεται μια ταλαιπωρημένη από πολέμους ήπειρος, που μαστίζεται από τέρατα, και μπορείτε να την εξερευνήσετε με τη δική σας θέληση. Και η αποστολή σας; Να εντοπίσετε το Child of Prophecy, ένα ζωντανό όπλο που μπορεί να αλλάξει τη μορφή του κόσμου.



To The Witcher 3: Wild Hunt είναι διαθέσιμο για PC, PlayStation 4, Xbox One, και από σήμερα για Nintendo Switch. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι, επισκεφθείτε την σελίδα thewitcher.com.