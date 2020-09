Tο Tom Clancy's The Division εντελώς δωρεάν για PC

Η Ubisoft ανακοίνωσε την δωρεάν διάθεση του Tom Clancy's The Division, μέσω του Uplay για τους χρήστες των PC.

Don't miss your chance to get The Division for FREE! Now that's anything but Divisive!: https://t.co/ghKUEKUxdq pic.twitter.com/Pigo86J6Wb