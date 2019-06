To Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone μοιράζει δώρα αξίας 55.000 €!

Το Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ! Το πιο Premium Gaming και Digital Lifestyle event της χώρας έρχεται στις 29 Ιουνίου στο Gazi Music Hall!

Δήλωσε ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σαν παίκτης ή σαν επισκέπτης στην είσοδο του Gazi Music Hall (Ιερά Οδός 7-13, Αθήνα), στις 29 Ιουνίου - από τις 9 το πρωί - για να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς, που θα κερδίσει μοναδικά έπαθλα συνολικής αξίας 55.000 €!

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone σε προσκαλεί σε μία μοναδική περιπλάνηση στον μαγικό κόσμο του gaming και του digital lifestyle. Και μιλώντας για gaming, δεν θα μπορούσε να λείπει η Vodafone, ώστε να χαρίσει σε όλους μία lag free εμπειρία μέσα από το fiber δίκτυο της.

Από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, μπορείς να παίξεις με τις ώρες σε 100 Xbox One S, Xbox One X και 64 πανίσχυρα Gaming PCs στα εντυπωσιακά LG Gaming Monitors, να περιπλανηθείς στη Fanzone του event, στα #PlayFaster booths της Vodafone, της Dell, της Lenovo, της Asus, της Hewlett Packard, της LG και του Κωτσόβολου, να ενημερωθείς για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το gaming και την τεχνολογία, να γελάσεις με Stand Up Comedy, να απολαύσεις το διαγωνισμό Lenovo Cosplay, να παρακολουθήσεις happenings με YouTubers, να αναμετρηθείς με διάσημους Gamers και να κλείσεις τη βραδιά σου με μία συναυλία–έκπληξη!

Σε περιμένει μία αχτύπητη εντεκάδα τουρνουά με τα πιο αγαπημένα video games: Από Forza Horizon 4, Gears of War 4, ΝΒΑ 2Κ19, PES 2019, Mortal Kombat 11, FIFA 19, Tekken 7 σε κονσόλες Xbox One S & Xbox One X και Fortnite σε Lenovo Legion, PUBG σε Alienware, Call Of Duty Black Ops 4 σε Omen by HP και League of Legends σε Asus Rog.







Σχολιάζοντας τη φετινή διοργάνωση Xbox Arena Festival sponsored by Vodafone, ο Cedric Mimouni, Xbox Category Manager για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας δήλωσε: «Με πολύ μεγάλη χαρά διοργανώνουμε το Xbox Arena Festival, με πλατινένιο χορηγό τη Vodafone. To Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone, με την υποστήριξη της Microsoft και όλων των χορηγών μας, θα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του gaming και του digital lifestyle που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε από κοντά, στο Gazi Music Hall, τους λάτρεις του gaming και της τεχνολογίας και να περάσουμε μία αξέχαστη μέρα».

Παράλληλα, o Άρης Γεωργόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Καταναλωτικών Προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε και στηρίζουμε το Xbox Arena Festival - το κορυφαίο gaming event της χώρας. Στη Vodafone επενδύουμε στρατηγικά σε δίκτυα νέας γενιάς σε όλη τη χώρα, ώστε μέσα από αυτά να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία και τη μεγαλύτερη απόλαυση για όλους τους gamers της Ελλάδας».

Μπες στο www.xboxarena.gr, μάθε όλες τις λεπτομέρειες για να διεκδικήσεις δώρα συνολικής αξίας 55.000 ευρώ κι ετοιμάσου για ολοήμερο ξεφάντωμα με ατελείωτο gaming και αξέχαστες εμπειρίες!

Κι αν νιώσεις ότι ξεμένεις από ενέργεια; Το Red Bull θα είναι εκεί για να σου δώσει φτερά!

Kι αν πεινάσεις; Μέχρι να περάσεις την πίστα, θα είναι έτοιμα τα Knorr Pasta Snack Pots!

Το μέλλον του gaming συναρπάζει. Ready?