Βυθιστείτε στον κόσμο του Syberia: The World Before

Το Syberia: The World Before κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες και η Microids δεν μπορούσε να περιμένει άλλο να μοιραστεί με όλους το launch trailer του παιχνιδιού! Το Syberia: The World Before θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου 2022 στο PC και αργότερα μέσα στη χρονιά στις κονσόλες.



Δείτε το trailer εδώ:



Βυθιστείτε στο σύμπαν που δημιούργησε ο Benoit Sokal με το νέο επεισόδια της διάσημης σειράς Syberia. Σε αυτή τη νέα περιπέτεια, αναλαμβάνετε τον ρόλο της Kate Walker και της Dana Roze, δύο γυναικών που είναι ικανές να κινήσουν βουνά για να αποκαλύψουν τα πιο βαθιά κρυμμένα μυστικά.



Τι είναι το Syberia: The World Before



Vaghen, 1937: Η Dana Roze είναι ένα 17χρονο κορίτσι, που ξεκινά μια λαμπρή καριέρα ως πιανίστρια. Όμως, σκιές αρχίζουν να εμφανίζονται στο μέλλον της καθώς η φασιστική απειλή της οργάνωσης Brown Shadow αρχίζει να σκεπάζει την Ευρώπη, στην αυγή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.







Taiga, 2004: Η Kate Walker επιβιώνει όσο καλύτερα μπορεί στο ορυχείο άλατος όπου έχει φυλακιστεί, όταν ένα τραγικό γεγονός την ωθεί σε μια νέα περιπέτεια αναζήτησης της ταυτότητάς της.