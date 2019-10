Xbox: Παίξτε τα παιχνίδια σας στο κινητό μέσω streaming

Η Microsoft έκανε διαθέσιμη σε preview την εφαρμογή Xbox Console Streaming για Android κινητά. Πρόκειται για την αντίστοιχη λύση με το Remote Play που υπάρχει ήδη στο PlayStation 4 και όχι για το αναμενόμενο xCloud game streaming service.



Το Xbox Console Streaming σάς επιτρέπει να παίξετε απομακρυσμένα στην κονσόλα σας, είτε μέσω του οικιακού σας δικτύου, είτε μακριά από το σπίτι, δεδομένου ότι μπορείτε να φτάσετε τις απαιτούμενες ταχύτητες σε cellular δίκτυο.



Η εφαρμογή ακόμη δεν έχει γίνει διαθέσιμη στη χώρα μας, καθώς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν μόνο όσοι βρίσκονται στις ΗΠΑ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και παράλληλα είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα Xbox Insider. Για τη λειτουργία απαιτείται Android 6.0 ή νεότερο, Xbox One κονσόλα και ταχύτητες 10Mbps down / 4.75Mbps up.



Σε αυτήν τη φάση, είναι διαθέσιμοι μόνο οι Xbox One τίτλοι και όχι οι συμβατοί με προηγούμενα Xbox (backwards compatible), ενώ εντός της υπηρεσίας διαφημίζεται και η αναμενόμενη Project xCloud, που θα σας επιτρέπει να παίξετε, χωρίς καν να έχετε Xbox One.



Για να μπορέσετε να εκκινήσετε την κονσόλα σας απομακρυσμένα, χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Instant-On" από τις Ρυθμίσεις.



Σύντομα αναμένεται να γίνει διαθέσιμη η εφαρμογή και στη χώρα μας, ενώ πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς το game streaming, αφού η χρήση θα είναι παρόμοια με βελτιωμένες συνθήκες.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης