Xbox: Πότε θα δούμε το μεγάλο event της Microsoft

Το μεγάλο event της Microsoft για τα παιχνίδια του Xbox Series X, που μας είχε υποσχεθεί η εταιρεία τελικά έρχεται πολύ σύντομα. Σήμερα, ανακοίνωσε η εταιρεία ότι το Xbox Games Showcase θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου, στις 19:00 (ώρα Ελλάδος).



Μία ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει το pre-show ως μέρος του Summer Game Fest, της διοργάνωσης του παρουσιαστή/δημοσιογράφου Geoff Keighley. Όσο για το τι θα δούμε, η ίδια η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι θα δούμε παιχνίδια από τις παρακάτω εταιρείες:





Πρόσφατες φήμες λένε ότι επιτέλους θα δούμε Fable 4 (ίσως από την Playground Games), αλλά και νέο τίτλο Perfect Dark από το νεοσύστατο studio, The Initiative.

