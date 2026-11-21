Ύστερα από 13 χρόνια αναμονής, η κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI» την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, προκάλεσε παγκόσμιο παροξυσμό, σπάζοντας κάθε ρεκόρ στην ιστορία της ψυχαγωγίας και αδειάζοντας ταυτόχρονα χιλιάδες γραφεία.

Όπως μεταδίδει το NewsNation, πλήθος παικτών πήρε ρεπό για να βυθιστεί στον κόσμο της φανταστικής Vice City, εμπνευσμένης από το Μαϊάμι και να ακολουθήσει τους δύο πρωταγωνιστές στον υπόκοσμο, είτε χρησιμοποιώντας κανονική άδεια, είτε επικαλούμενοι το λεγόμενο «GTA flu» (τη «γρίπη του GTA»): έναν διαδικτυακό όρο που περιγράφει τη «νόσο» όσων δηλώνουν ασθένεια για να μείνουν σπίτι την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού.

Το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία της ψυχαγωγίας

Τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε η Rockstar Games προκαλούν ίλιγγο. Μόνο κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το «Grand Theft Auto VI» κατέγραψε πωλήσεις λιανικής ύψους 3,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ποσό που, σύμφωνα με την εταιρεία, συνιστά «ένα νέο ρεκόρ για την ψυχαγωγία σε κάθε μέσο… καθιστώντας το το μεγαλύτερο λανσάρισμα ψυχαγωγικού προϊόντος στην ιστορία». Ήδη πριν από την κυκλοφορία του, οι προπαραγγελίες είχαν φτάσει τα 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα (ξεπερνώντας το Cyberpunk 2077 και φέρνοντας έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Ynet).

Ενδεικτικό της πρωτοφανούς επιτυχίας είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις του πρώτου 24ώρου είναι σχεδόν πενταπλάσιες από τα περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια που είχε αποφέρει ο προκάτοχός του, Grand Theft Auto V, το 2013. Παράλληλα, ξεπέρασε σε μία μόλις ημέρα ολόκληρη την εισπρακτική πορεία του Avengers: Endgame, το οποίο πρόσφατα έγινε η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών με περίπου 2,9 δισ. δολάρια παγκοσμίως, έπειτα από την επανακυκλοφορία του που το έφερε πάνω από το Avatar.

«Αισθανόμαστε απίστευτη ταπεινότητα από την ανταπόκριση των παικτών σε όλο τον κόσμο και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτή τη στιγμή μαζί σας», δήλωσε ο Πρόεδρος και ιδρυτής της Rockstar, Σαμ Χάουζερ.

«Μπλακ άουτ» στην εργασία και κοπάνες στα σχολεία

Η μαζική φυγή από τους χώρους εργασίας είχε ήδη αποτυπωθεί στις έρευνες. Σύμφωνα με την πλατφόρμα BambooHR, σχεδόν ένας στους πέντε Αμερικανούς μισθωτούς σχεδίαζε να απουσιάσει την ημέρα της κυκλοφορίας, με τις αιτήσεις αδειών για τις 19 Νοεμβρίου να κινούνται 9% έως 17% υψηλότερα σε σύγκριση με μια τυπική Πέμπτη του Νοεμβρίου. Μάλιστα, σε δείγμα 1.000 ερωτηθέντων, σχεδόν το 36% παραδέχτηκε ότι σκόπευε να δηλώσει «άρρωστο», καθώς ένα πρωινό μήνυμα για αναρρωτική είναι πολύ πιο απλό από τη διαδικασία προέγκρισης κανονικής άδειας.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη Βρετανία, όπου ο Guardian εκτίμησε πως από 1,2 έως 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι σχεδίαζαν να λείψουν από τη δουλειά τους, ενώ ξεχωριστή έρευνα έκανε λόγο για περίπου 900.000 άτομα που πιθανώς θα προσποιούνταν ασθένεια. Άλλωστε, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Take-Two (μητρικής της Rockstar), Στράους Ζέλνικ, είχε προβλέψει το φαινόμενο ήδη από τον Απρίλιο, ενώ ειδικός που μίλησε στο Reuters (όπως μετέδωσε το NBC News) είχε προειδοποιήσει για ένα «work blackout across the board», δηλαδή ένα «γενικό μπλακάουτ στην εργασία». Το κύμα απουσιών άγγιξε και τα σχολεία, με παίκτη να δηλώνει στο NewsNation πως «υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε στο μάθημα», παρά τις διαδικτυακές εκκλήσεις προς τους μαθητές να μην κάνουν κοπάνα.

Οι αμφισβητούμενες απώλειες και οι νομικές προειδοποιήσεις

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ευρέως η εκτίμηση ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι έμειναν εκτός δουλειάς στις ΗΠΑ, προκαλώντας απώλεια παραγωγικότητας ύψους 1 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το NBC News, το συγκεκριμένο νούμερο δεν στηρίζεται σε κάποια δημοσιευμένη μελέτη και πολλοί χρήστες το χαρακτήρισαν υπερβολικό.

Πάντως, οι Αρχές δεν άφησαν το ζήτημα ασχολίαστο. Στην Αυστραλία υπενθύμισαν στους εργαζομένους ότι οι εργοδότες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν ιατρική βεβαίωση ακόμη και για απουσία μίας ημέρας. Παράλληλα, νομικοί κύκλοι στις ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι, σε αντίθεση με τη γνήσια αναρρωτική άδεια που προστατεύεται από τον νόμο, η ψευδής δήλωση ασθένειας μπορεί να επιφέρει ακόμη και απόλυση, καθώς και απώλεια των επιδομάτων ανεργίας σε ορισμένες πολιτείες.