Με μια ισχυρή εθνική αποστολή ετοιμάζεται να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στη Gamescom 2026, τη μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση ψηφιακής ψυχαγωγίας και βιντεοπαιχνιδιών, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Κολωνία της Γερμανίας.

«Η ελληνική βιομηχανία ψηφιακών παιχνιδιών επιστρέφει δυναμικά στην Κολωνία». Με αυτό το μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Enterprise Greece υπογραμμίζει τη σημασία της ελληνικής παρουσίας στη σπουδαία αυτή διεθνή διοργάνωση.

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, η χώρα μας συμμετέχει στο μεγάλο αυτό ραντεβού ως Ενιαία Εθνική Αποστολή. Το εγχείρημα υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Enterprise Greece με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), με κοινό στόχο την ανάδειξη της εγχώριας δημιουργικότητας και την ενίσχυση του αποτυπώματος της ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακών παιχνιδιών στο εξωτερικό.

Στο ελληνικό περίπτερο θα δώσουν το «παρών» εννέα ανεξάρτητα στούντιο ανάπτυξης (indie studios), τα οποία θα παρουσιάσουν στο διεθνές κοινό ολοκληρωμένα projects, αλλά και τίτλους που βρίσκονται ακόμη σε στάδιο παραγωγής.

Η γκάμα των ελληνικών δημιουργιών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: Παιχνίδια δράσης (action) και ρόλων (RPG), αφηγηματικές περιπέτειες (narrative adventures) και εξειδικευμένα εργαλεία για προγραμματιστές (developer tools).

Η ελληνική παρουσία τοποθετείται στην καρδιά μιας διοργάνωσης με τεράστια παγκόσμια απήχηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περσινή Gamescom προσέλκυσε περισσότερους από 357.000 επισκέπτες από 128 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στη βιομηχανία.

Η συμμετοχή στη Gamescom 2026 αποτελεί κομβικό μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεθνή εξέλιξη του ελληνικού οικοσυστήματος ψηφιακών παιχνιδιών. Παράλληλα, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου να αναπτύξουν νέες επαφές, να δικτυωθούν και να συνάψουν ουσιαστικές διεθνείς συνεργασίες.