Έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια αναμονής, οι οπαδοί του Grand Theft Auto VI (GTA 6) φτάνουν στα… άκρα, προκειμένου να απολαύσουν το νέο, πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι. Από το να παίρνουν άδεια από την εργασία τους και να αγοράζουν νέες κονσόλες αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, μέχρι και να προσποιούνται ψηφιακά ότι βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου για να εξασφαλίσουν πρόωρη πρόσβαση.

Η εταιρεία αναλύσεων αγοράς Sensor Tower εκτιμά ότι το Grand Theft Auto VI έχει ήδη αποφέρει έσοδα 1,18 δισ. δολαρίων από 12 εκατομμύρια προπαραγγελίες, αν και η κατασκευάστρια εταιρεία, Rockstar Games, δεν έχει επιβεβαιώσει το συγκεκριμένο νούμερο.

Ο όγκος του πολυαναμενόμενου τίτλου αγγίζει τα 212GB, γεγονός που οδήγησε σε προληπτικές κινήσεις τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Η Τζένιφερ Χολμς, Διευθύνουσα Σύμβουλος του London Internet Exchange, σημείωσε ότι αρκετοί πάροχοι διαδικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των BT και Virgin Media, «έχουν αυξήσει τη χωρητικότητά τους αναμένοντας υψηλότερη ζήτηση» ενόψει της κυκλοφορίας.

«Αν δεν πάρω άδεια, παραιτούμαι»

Ιστορικά, οι gamers συνηθίζουν να ζητούν άδεια από τη δουλειά τους για μεγάλες κυκλοφορίες, κάτι που συνέβη μαζικά με το Red Dead Redemption 2 το 2018 και το Cyberpunk 2077 το 2020. Ωστόσο, το Grand Theft Auto VI φαίνεται να πηγαίνει την κατάσταση σε εντελώς νέο επίπεδο.

Η εταιρεία λογισμικού ανθρώπινου δυναμικού BrightHR ανέλυσε τα δεδομένα αδειών από περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια υπαλλήλους σε 70.000 επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως διαπίστωσε, το GTA αναφερόταν στο 4,6% των αιτημάτων αδείας. Συνολικά, εκτιμάται ότι κλείστηκαν 83.000 ημέρες ρεπό για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο με αφορμή το παιχνίδι.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ένας εργαζόμενος αιτιολόγησε την άδειά του γράφοντας: «Βγαίνει το νέο GTA! Θα περάσω μια εβδομάδα στον καναπέ με τα εσώρουχά μου!», ενώ ένας άλλος σημείωσε: «Θα παίξω το νέο GTA – περίμενα ένα δισεκατομμύριο χρόνια». Αίσθηση προκαλεί και ένα τρίτο αίτημα, στο οποίο ο υπάλληλος προειδοποίησε: «Κυκλοφορία GTA – θα υποβάλω την παραίτησή μου αν αυτό απορριφθεί». Η BrightHR διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει αν τα συγκεκριμένα αιτήματα εγκρίθηκαν από τους εργοδότες.

Ακόμη και ο αμερικανικός στρατός προσαρμόστηκε στη νέα τάση. Η 3η Μεραρχία Πεζικού στο Fort Stewart της Τζόρτζια, πρόσφερε σε ορισμένους στρατιώτες εν ενεργεία μια τετραήμερη άδεια για να παίξουν το παιχνίδι, υπό την προϋπόθεση να υπογράψουν συμβόλαιο επανακατάταξης για τουλάχιστον δύο χρόνια (μεταξύ 1ης Αυγούστου και 12ης Νοεμβρίου).

Η αντισυνταγματάρχης Άντζελ Τόμκο δήλωσε στο BBC: «Η ιδέα ήταν να έχουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα κινήτρων που να συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των στρατιωτών. Υπάρχουν 130 στρατιώτες που πληρούν τις προϋποθέσεις στο τάγμα, και οι 20 έχουν επιλέξει αυτό το κίνητρο στο πλαίσιο της επανακατάταξής τους».

Το περιβόητο «Κόλπο της Νέας Ζηλανδίας»

Πέραν των ρεπό, χιλιάδες παίκτες αναζητούν τεχνικά παραθυράκια για να ξεκλειδώσουν το παιχνίδι λίγες ώρες νωρίτερα. Επειδή το Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, σε κάθε γεωγραφική ζώνη, η Νέα Ζηλανδία θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα αποκτήσουν πρόσβαση. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς στο να προσπαθούν να «ξεγελάσουν» τις κονσόλες τους, αλλάζοντας την τοποθεσία.

Τα στοιχεία του Google Trends δείχνουν ότι οι αναζητήσεις για το «GTA 6 New Zealand trick» (το κόλπο της Νέας Ζηλανδίας για το Grand Theft Auto VI) αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά 5.000% στη Βρετανία τον τελευταίο μήνα.

Η δημοσιογράφος Βικ Χουντ εξήγησε ότι πολλοί θέλουν «να μπουν στη δράση το συντομότερο δυνατό» για να αποφύγουν τις αποκαλύψεις σχετικά με την πλοκή. «Καθώς η Νέα Ζηλανδία είναι 13 ώρες μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο, πρόκειται για 13 ώρες παιχνιδιού που έχουν τον χρόνο να διαδοθούν στο διαδίκτυο και ενδεχομένως να χαλάσουν μερικές βασικές εξελίξεις της ιστορίας και εκπλήξεις του παιχνιδιού», σημείωσε.

Ένας θαυμαστής σχολίασε στο Reddit: «Πήρα μία επιπλέον ημέρα πληρωμένης άδειας όταν το ανακάλυψα αυτό».

Βέβαια, υπάρχουν και προειδοποιήσεις. Ένας χρήστης του Xbox σημείωσε ότι ενώ το συγκεκριμένο παραθυράκι χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, ίσως το Grand Theft Auto VI «να είναι το παιχνίδι όπου η Microsoft επιτέλους θα κάνει κάτι για αυτήν την “παρατυπία”», υπονοώντας πιθανά μπλοκαρίσματα λογαριασμών (bans). Η Λουίζ Γούλντριτζ από την εταιρεία αναλύσεων Ampere Analysis εξήγησε ότι η Microsoft και η Sony έχουν «κανόνες που διέπουν τους περιφερειακούς λογαριασμούς και τις αγορές», με την πολιτική της Sony να είναι «ελαφρώς πιο περιοριστική». Οι Rockstar, Sony και Microsoft δεν έχουν τοποθετηθεί επισήμως επί του θέματος.

Αγοράζοντας PS5 μόνο για το Grand Theft Auto VI

Όπως και στις προηγούμενες κυκλοφορίες της σειράς, το Grand Theft Auto VI δεν θα είναι διαθέσιμο για PC κατά την αρχική του κυκλοφορία. «Αφιερώστε μια στιγμή στους χρήστες PC, οι οποίοι θα πρέπει να ζήσουν την εμπειρία μέσα από τα βίντεο στο YouTube και τα streams στο Twitch των άλλων», σχολίασε χαρακτηριστικά στο BBC ο gamer Στίβεν Φιν.

Αυτό το γεγονός έχει ωθήσει αρκετούς να προχωρήσουν στην αγορά κονσόλας αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο τίτλο, αψηφώντας το υψηλό κόστος, καθώς ένα PS5 κοστίζει πλέον από 520 λίρες (ή αντίστοιχα σε ευρώ), ενώ το ισχυρότερο PS5 Pro πλησιάζει τις 790 λίρες.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, ο Αμερικανός YouTuber «isoish» επιδεικνύει την ολοκαίνουργια κονσόλα του δηλώνοντας ξεκάθαρα: «Επομένως, το μοναδικό παιχνίδι που πρόκειται να έχω εδώ μέσα είναι το GTA. Ολόκληρο το PS5 προορίζεται για το Grand Theft Auto VI».

Είναι προφανές πως μετά από μια δεκαετία αναμονής, η κοινότητα των παικτών είναι αποφασισμένη να μην χάσει ούτε λεπτό από την πρεμιέρα του Grand Theft Auto VI, ανεξάρτητα από το κόστος ή την ταλαιπωρία.