Μία έκπληξη που δύσκολα θα μπορούσαν να προβλέψουν οι Έλληνες gamers έκρυβε η κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI: ανάμεσα στους ήχους της Vice City ακούγεται και η φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη.

Το «Όλα αυτά που φοβάμαι» εμφανίζεται στον ραδιοφωνικό σταθμό Kaleidoscope FM του παιχνιδιού, με το μουσικό μενού να αναγράφει «OLA AFTA POU FOVAMAI» και «ALKISTIS PROTOPSALTI». Το τραγούδι άρχισε να γίνεται viral ήδη από τα πρώτα gameplay βίντεο και livestreams που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

«Τρομερή έκπληξη» για την ίδια την Πρωτοψάλτη

Η παρουσία της στο GTA VI φαίνεται πως αιφνιδίασε ακόμη και την ίδια την ερμηνεύτρια.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αντέδρασε μέσω Instagram, γράφοντας: «Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», ενώ ευχαρίστησε τον Θοδωρή Κυριακού, τον Σπύρο Σταμούλη και τη Heaven.

Το κομμάτι αποτελεί ελληνική διασκευή του «How You Remind Me» των Nickelback, με ελληνικούς στίχους του Θάνου Παπανικολάου, και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Να σε βλέπω να γελάς».

Η ανακάλυψη δεν άργησε να προκαλέσει κύμα σχολίων και χιούμορ από Έλληνες χρήστες.

Σε σχετική συζήτηση στο Reddit, χρήστης σχολίασε ότι «κάποιο πατριωτάκι στην Rockstar μας έφτιαξε καλά», ενώ άλλος έγραψε πως «Καρρά έπρεπε να βάλουν». Ένα ακόμη σχόλιο που ξεχώρισε ήταν το χιουμοριστικό: «We got Άλκηστις Πρωτοψάλτη on GTA 6 before GTA 7 dawg».

Μετά από 13 χρόνια, το GTA VI είναι επιτέλους εδώ

Πέρα από την ελληνική έκπληξη, η Πέμπτη 19 Νοεμβρίου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ημέρες των τελευταίων ετών για τη βιομηχανία των videogames.

Το GTA VI κυκλοφόρησε για PlayStation 5 και Xbox Series X|S, βάζοντας τέλος σε μία αναμονή 13 ετών από την αρχική κυκλοφορία του GTA V το 2013. Η Rockstar είχε ορίσει επίσημα την 19η Νοεμβρίου 2026 ως ημερομηνία κυκλοφορίας, με το παιχνίδι να ξεκλειδώνει τα μεσάνυχτα κάθε χώρας.

Οι παίκτες επιστρέφουν στη Vice City, μέσα στη μεγαλύτερη φανταστική πολιτεία Leonida, ακολουθώντας την ιστορία των Jason και Lucia, ενός ζευγαριού που βρίσκεται μπλεγμένο σε μια εγκληματική συνωμοσία και αναγκάζεται να βασιστεί ο ένας στον άλλον για να επιβιώσει.

«Το επίπεδο λεπτομέρειας είναι απίστευτο»

Από τις πρώτες κιόλας ώρες, τα social media και τα gaming forums έχουν γεμίσει με εντυπώσεις από παίκτες που ξεκίνησαν να εξερευνούν τη Leonida.

Ένα από τα στοιχεία που συγκεντρώνει τα περισσότερα θετικά σχόλια είναι ο οπτικός τομέας και η λεπτομέρεια του κόσμου.

Χρήστης του Reddit, αφού έπαιξε για περισσότερες από δύο ώρες, χαρακτήρισε την απεικόνιση του κόσμου «απίστευτα εντυπωσιακή», σημειώνοντας ότι βρέθηκε να εξετάζει ακόμη και καθημερινά αντικείμενα και δραστηριότητες απλώς για να δει πώς θα αντιδρούσε το παιχνίδι.

Άλλος παίκτης έγραψε ότι το «επίπεδο λεπτομέρειας είναι τρελό», ενώ αρκετοί σχολιάζουν ιδιαίτερα τους φωτισμούς, τις αντανακλάσεις, τις νυχτερινές διαδρομές και τον τρόπο με τον οποίο κινείται και αντιδρά η Vice City.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους NPCs, τους χαρακτήρες που ελέγχει το ίδιο το παιχνίδι, καθώς οι πρώτες εντυπώσεις κάνουν λόγο για πολύ περισσότερες και πιο φυσικές αλληλεπιδράσεις σε σχέση με προηγούμενους τίτλους της σειράς.

Η συζήτηση για τα 30 fps

Δεν λείπουν, πάντως, και οι πρώτες παρατηρήσεις.

Το GTA VI στοχεύει επίσημα στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο στις κονσόλες, επιλογή που η Rockstar έχει αποδώσει στην πολυπλοκότητα του κόσμου, στην πυκνότητά του και στο υψηλό επίπεδο γραφικών.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει αρκετές συζητήσεις μεταξύ των παικτών.

Ορισμένοι αναφέρουν ότι η διαφορά γίνεται αισθητή στην αρχή, αλλά μετά από λίγη ώρα το παιχνίδι δείχνει ιδιαίτερα ομαλό, ακόμη και κατά την οδήγηση. Άλλοι δηλώνουν ότι συνήθισαν πολύ γρήγορα τα 30 fps και δεν αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα, ενώ υπάρχουν και παίκτες που εξακολουθούν να ζητούν επιλογή για υψηλότερο frame rate.

Παράλληλα, στις πρώτες εντυπώσεις εμφανίζονται μικρότερες ενστάσεις για τον χειρισμό των όπλων, με ορισμένους χρήστες να τον χαρακτηρίζουν αρχικά κάπως «άβολο», χωρίς όμως αυτό να φαίνεται μέχρι στιγμής να αλλάζει το γενικότερα ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

«Χάνεσαι μέσα στο παιχνίδι»

Ένα ακόμη στοιχείο που επαναλαμβάνεται στις πρώτες αντιδράσεις αφορά το πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ο παίκτης.

Χρήστες περιγράφουν έναν κόσμο στον οποίο είναι εύκολο να ξεχάσεις την κεντρική ιστορία και απλώς να περιπλανηθείς, να οδηγήσεις, να αλληλεπιδράσεις με χαρακτήρες ή να εξερευνήσεις τη Leonida.

«Υπάρχουν τόσα πολλά να κάνεις, που είναι εύκολο να χαθείς μέσα στο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους πρώτους παίκτες.

Και υπάρχουν φυσικά και εκείνοι που πήραν την αναμονή λίγο πιο… σοβαρά. Χρήστης έγραψε ότι έκανε πτήση 17 ωρών μόνο και μόνο για να μπορέσει να παίξει, ενώ άλλοι άλλαξαν προσωρινά την περιοχή της κονσόλας τους σε Νέα Ζηλανδία για να αποκτήσουν πρόσβαση μερικές ώρες νωρίτερα.

Ένα από τα μεγαλύτερα λανσαρίσματα στην ιστορία του gaming

Το GTA VI έφτασε στην αγορά κουβαλώντας ένα επίπεδο προσδοκιών που ελάχιστα videogames έχουν αντιμετωπίσει.

Η Rockstar επιστρέφει στη σειρά μετά από 13 χρόνια, με έναν τεράστιο ανοικτό κόσμο, δύο κεντρικούς χαρακτήρες και μία σύγχρονη εκδοχή της Vice City, την ώρα που εκατομμύρια παίκτες σε ολόκληρο τον κόσμο μοιράζονται ήδη στιγμιότυπα, ανακαλύψεις και μικρές λεπτομέρειες από το παιχνίδι.

Και για τους Έλληνες gamers, τουλάχιστον, μία από τις πρώτες μεγάλες εκπλήξεις ήρθε με τρόπο που κανείς δεν περίμενε: οδηγώντας στους δρόμους της Vice City, μπορεί ξαφνικά από το ραδιόφωνο να αρχίσει να παίζει Άλκηστις Πρωτοψάλτη.