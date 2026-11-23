Όλα τα ρεκόρ στην ιστορία της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας καταρρίπτει το Grand Theft Auto VI, επιβεβαιώνοντας με εκκωφαντικό τρόπο τις προσδοκίες. Μετά τα εντυπωσιακά αρχικά στοιχεία που ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή (20/11) η Take-Two Interactive και η Rockstar Games, με 32,5 εκατομμύρια προπαραγγελίες και 3,79 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα έως την ημέρα κυκλοφορίας (19 Νοεμβρίου), νέα έκθεση της Alinea Analytics αποκαλύπτει πως η δυναμική του τίτλου εκτοξεύθηκε ακόμη περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alinea, έως το τέλος της Κυριακής (22/11) οι πραγματικές πωλήσεις του Grand Theft Auto VI έφτασαν τα 44,9 εκατομμύρια αντίτυπα (χωρίς να συνυπολογίζεται το απόθεμα στα ράφια των καταστημάτων). Τα συνολικά έσοδα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών (από Πέμπτη έως Κυριακή) ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζουν να αυξάνονται, με το ποσό αυτό να καθιστά το Grand Theft Auto VI το μεγαλύτερο λανσάρισμα ψυχαγωγίας όλων των εποχών.

Ενδεικτικό του μεγέθους της επιτυχίας είναι το γεγονός ότι τα έσοδα του παιχνιδιού ισοδυναμούν σχεδόν με τις συνολικές εισπράξεις των δύο μεγαλύτερων κινηματογραφικών επιτυχιών της χρονιάς μαζί, του Spider-Man: Brand New Day (2,5 δισ. δολάρια) και του The Odyssey (1,8 δισ. δολάρια), ενώ είναι διπλάσια από τα συνολικά έσοδα ολόκληρης της περιοδείας Eras Tour της Τέιλορ Σουίφτ. Και όλα αυτά, πριν καν κυκλοφορήσει η έκδοση για PC και το νέο GTA Online.

Κυριαρχία στο PlayStation 5 και γεωγραφική κατανομή

Η συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεων καταγράφηκε στην κονσόλα της Sony. Συγκεκριμένα, πουλήθηκαν 33,7 εκατομμύρια αντίτυπα στο PlayStation 5 (ποσοστό 75,1%) και 11,2 εκατομμύρια στα Xbox Series X και S (24,9%), επιβεβαιώνοντας την αναλογία 75%-25% που είχε καταγράψει νωρίτερα και η Sensor Tower.

Από τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από 3 δισεκατομμύρια προήλθαν από το PlayStation 5. Με βάση την καθιερωμένη προμήθεια του 30% από τις ψηφιακές πωλήσεις, εκτιμάται ότι η Sony αποκόμισε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια μόνο από τα έσοδα του καταστήματός της. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των παικτών στο PlayStation 5, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν την πρώτη θέση με ποσοστό άνω του 32,8%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (7,3%), η Γερμανία (5,1%) και η Κίνα (4,7%).

Ρεκόρ ενεργών παικτών και «πλήγμα» στον ανταγωνισμό

Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την ενασχόληση του κοινού. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, περίπου 40,8 εκατομμύρια παίκτες συνδέθηκαν για να παίξουν το Grand Theft Auto VI (το 76% εξ αυτών στο PlayStation 5). Μάλιστα, σχεδόν το 20% των παικτών, δηλαδή περίπου 9 εκατομμύρια άτομα, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 20 ώρες παιχνιδιού στη Leonida, την εκδοχή της Φλόριντα που δημιούργησε η Rockstar.

Η κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στα υπόλοιπα μεγάλα παιχνίδια της αγοράς:

Call of Duty : Δέχτηκε το βαρύτερο πλήγμα, καταγράφοντας πτώση 42% στους ημερήσιους ενεργούς χρήστες (από 7,5 εκατομμύρια σε 4,4 εκατομμύρια) χωρίς να έχει ανακάμψει ακόμη.

: Δέχτηκε το βαρύτερο πλήγμα, καταγράφοντας πτώση 42% στους ημερήσιους ενεργούς χρήστες (από 7,5 εκατομμύρια σε 4,4 εκατομμύρια) χωρίς να έχει ανακάμψει ακόμη. Fortnite : Υπέστη μείωση κατά 28% (από 17,8 εκατομμύρια σε 12,8 εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες), αν και ήδη εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.

: Υπέστη μείωση κατά 28% (από 17,8 εκατομμύρια σε 12,8 εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες), αν και ήδη εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης. EA Sports FC 27: Σημείωσε πτώση 27% (από 5,9 εκατομμύρια σε 4,3 εκατομμύρια), ωστόσο έχει ανακάμψει ταχύτερα ακόμη και από το Fortnite.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής Ρις Έλιοτ, όλη αυτή η αναταραχή προκλήθηκε αποκλειστικά από την έκδοση του single player για το Grand Theft Auto VI, προειδοποιώντας ότι η ανάκαμψη για τους ανταγωνιστικούς live-service τίτλους θα είναι πολύ πιο δύσκολη όταν λανσαριστεί η νέα έκδοση του GTA Online.