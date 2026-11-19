Έρευνα εις βάρος της Sony ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Τουρκίας, βάζοντας στο στόχαστρο τις πρακτικές του ιαπωνικού κολοσσού στην ψηφιακή αγορά βιντεοπαιχνιδιών του PlayStation. Η τουρκική αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο η εταιρεία να καταφεύγει σε μονοπωλιακές τακτικές, επιβάλλοντας δυσανάλογα υψηλές προμήθειες, μπλοκάροντας ανταγωνιστικά κανάλια πωλήσεων και περιορίζοντας την πρόσβαση των καταναλωτών σε φθηνότερες επιλογές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι προμήθειες που παρακρατά η Sony μέσα από το ψηφιακό της κατάστημα, το PlayStation Store (PS Store), για την αγορά παιχνιδιών και in-game περιεχομένου. Σύμφωνα με στοιχεία από παλαιότερες νομικές υποθέσεις στο εξωτερικό, η «ταρίφα» της Sony ανέρχεται στο 30% επί κάθε ψηφιακής πώλησης (αφήνοντας το υπόλοιπο στους δημιουργούς). Η έρευνα καλείται να διαπιστώσει εάν αυτό το ποσοστό είναι υπερβολικό και αν ευθύνεται για το παράδοξο φαινόμενο τα ψηφιακά παιχνίδια να κοστίζουν συχνά περισσότερο από τις αντίστοιχες εκδόσεις τους σε φυσική μορφή (δίσκους).

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν αν η Sony εμποδίζει τη διάθεση ψηφιακών τίτλων από πλατφόρμες εκτός του PS Store, κλείνοντας πρακτικά την πόρτα σε ανταγωνιστικούς διανομείς. Ερευνάται επίσης το κατά πόσο η εταιρεία απαγορεύει στους δημιουργούς (developers) και τους εκδότες (publishers) να ενημερώνουν τους παίκτες για την ύπαρξη εναλλακτικών, ίσως και φθηνότερων, διαύλων πώλησης.

Η έρευνα καλύπτει τη μητρική Sony Interactive Entertainment Inc., τις ευρωπαϊκές της θυγατρικές (Sony Interactive Entertainment Europe, Network Europe Ltd.), καθώς και το τοπικό παράρτημα Sony Eurasia Pazarlama. Η ανεξάρτητη αρχή, πάντως, έσπευσε να διευκρίνισε ότι η έναρξη της έρευνας δεν προεξοφλεί ενοχή της εταιρείας, ούτε την επιβολή προστίμων, αλλά έχει ως στόχο να διαπιστωθεί εάν παραβιάζεται η εγχώρια νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Στον απόηχο της νομικής νίκης στο Λονδίνο

Η έναρξη της έρευνας στην Τουρκία καταγράφεται μόλις μία ημέρα μετά από μια σημαντική δικαστική νίκη της Sony στη Βρετανία για το ίδιο ακριβώς θέμα. Το Εφετείο Ανταγωνισμού του Λονδίνου (CAT) απέρριψε μια ομαδική αγωγή – μαμούθ, ύψους σχεδόν 2 δισ. λιρών (2,6 δισ. δολαρίων), η οποία είχε κατατεθεί εκ μέρους περίπου 12 εκατομμυρίων Βρετανών χρηστών του PlayStation.

Η αγωγή κατηγορούσε τη Sony ότι, μέσω του αποκλειστικού ελέγχου του PS Store, καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να πληρώνουν πολύ υψηλότερες τιμές σε σχέση με μια ανοιχτή, ανταγωνιστική αγορά.

Από την πλευρά της, η Sony απέρριψε τους ισχυρισμούς, επιχειρηματολογώντας ότι έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για το χτίσιμο ενός ασφαλούς οικοσυστήματος, ενώ υπενθύμισε πως δεν δραστηριοποιείται χωρίς αντίπαλο, υποδεικνύοντας τον σκληρό ανταγωνισμό που δέχεται από το Xbox της Microsoft και το Switch της Nintendo.