Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί διανύουν μια άκρως ενδιαφέρουσα εποχή γιατί έρχονται αντιμέτωποι/ες με μια πολύ συγκεκριμένη πρόκληση: πώς άραγε μπορούν να εφοδιάσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη και, κυρίως, τεχνολογική και ψηφιακή κοινωνία;

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου και του 21ου αιώνα η οικονομία και η τεχνολογία μετασχηματίζονται δυναμικά επηρεάζοντας, προφανώς, και τον εργασιακό χώρο. Επομένως το εκπαιδευτικό σύστημα, εκείνο που κατά κανόνα προετοιμάζει τη νέα γενιά για την αγορά εργασίας, καλείται να αναπροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και τις καινούργιες απαιτήσεις.

Το Ίδρυμα Vodafone στο πλαίσιο του προγράμματος Generation Next και υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσφέρει δωρεάν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες από όλη τη χώρα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και να εξοικειωθούν με φηφιακάψηφιακά, εκπαιδευτικά εργαλεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες προσεγγίσεις της STEAM και της STEM εκπαίδευσης συνδυάζοντας τα επιστημονικά πεδία των Επιστημών (S), της Τεχνολογίας (T), της Μηχανικής (E), των Τεχνών (A) και των Μαθηματικών (Μ).

Όταν, πλέον, η πληροφόρηση προέρχεται από πολλές, διαφορετικές και πολύ συχνά αμφισβητήσιμες πηγές του διαδικτύου, η κριτική και η αναλυτική σκέψη καθώς και η δυνατότητα της διασταύρωσης και της επαλήθευσης των πληροφορίων είναι απαραίτητες. Όταν μια εργασία μπορεί να γραφτεί εύκολα από σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διαθέσιμά σε όλους, η ικανότητα τουλάχιστον της προσαρμογής και της επιμέλειας είναι αναγκαία. Όταν η ρομποτική διδάσκεται, πλέον, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ένα ψηφιακά και τεχνολογικά ενημερωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι προαπαιτούμενο.

Χάρη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για εκπαιδευτικούς του Generation Next, ενεργοί εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες της μη τυπικής εκπαίδευσης, συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, αλλά και γενικώς όσοι και όσες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ικανότητες STEM και STEAM εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να χρησιμοποιήσουν τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές μάθησης.

Το σπουδαίο στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος Vodafone είναι ότι μετά το πέρας του οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ελκυστικές και ποιοτικά αναβαθμισμένες μαθησιακές εμπειρίες που θα κινητοποιούν και θα ενεργοποιούν τους μαθητές και τις μαθήτριες τους.

Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από διαρκή αλλαγή με την τεχνολογία να πρωτοστατεί στις εξελίξεις, οι άλλοτε χρήσιμες και ουσιαστικές ακαδημαϊκές γνώσεις δεν αρκούν. Μέσα από το ΕΠΣ του Ιδρύματος Vodafone στο πλαίσιο του Generation Next, οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν και θα κληθούν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Όσο περισσότερο οι ίδιοι/ες εξασκηθούν στη λογική της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της μάθησης με βάση ένα έργο, τη διερεύνηση ή την επίλυση ενός προβλήματος, τόσο περισσότερο θα μπορούν να μεταδώσουν αυτές τις σύγχρονες πρακτικές στο μαθητικό κοινό. Η απλή αναμετάδοση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων θα δώσει τη θέση της στην αναλυτική σκέψη και τη φαντασία ενώ η αποστήθιση των επιστημονικών κανόνων και θεωριών θα αντικατασταθεί από τον πειραματισμό και την πράξη.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Generation Next, αποτελεί μια πολύ σοβαρή επένδυση, για το μέλλον της ίδιας της κοινότητας των εκπαιδευτικών – μιας τους προσφέρει τα εφόδια να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και ενημερωμένοι – αλλά και κατ’ επέκταση, μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον των ίδιων των νέων, καθώς συμβάλλει στην προσωπική τους εξέλιξη αλλά και την επαγγελματική τους επιτυχία στο μέλλον.

Η διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται σε 130 ώρες (13 εβδομάδες) και το εκπαιδευτικό υλικό έχει συνδιαμορφωθεί από την ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τον εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία (SciCo) και την Ελληνογερμανική Αγωγή και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί σε πιστοποιητικό επιμόρφωσης που αντιστοιχεί σε 5,2 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Η νέα γενιά ζει, αναπτύσσεται και καλείται να ανταποκριθεί σε μια πολύ σύνθετη κοινωνία. Από τη μία η τεχνολογία, ο ψηφιακός κόσμος και οι ρομποτικοί αυτοματισμοί μοιάζει να επικρατούν, όμως από την άλλη, συγκεκριμένες ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η δημιουργικότητα, παραμένουν απαραίτητες χωρίς να μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανές ή υπολογιστές. Σε αυτές τις πολύπλοκες σύγχρονες απαιτήσεις τόσο οι νέοι και οι νέες, όσο και οι ενεργοί επαγγελματίες, όπως οι εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικό να εξελιχθούν και να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά τους εργαλεία στις νέες απαιτήσεις της εποχής. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Generation Next αποτελεί ένα σπουδαίο εφόδιο προς αυτή την κατεύθυνση, υπενθυμίζοντας πως όσο η ζωή προχωράει, άλλο τόσο – και μερικά βήματα ακόμη πιο μπροστά – πρέπει να προχωράμε και εμείς.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

Το Generation Next είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους/ες και 721 καινοτόμα projects μαθητών/τριών. Μέσα από το Generation Next, δίνεται η ευκαιρία στην εκπαιδευτική κοινότητα να γνωρίσει τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστεί με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστεί και να δημιουργήσει καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας, έτσι, ένα καλύτερο αύριο. Αξίζει να αναφερθεί πως το Πρόγραμμα Generation Next έχει λάβει την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Συγκεκριμένα, υπό την έγκριση τελεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα, ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next που υλοποιείται και τη φετινή σχολική χρονιά καθώς και τα δωρεάν εξωσχολικά εργαστήρια STEM που υλοποιούνται σε απομακρυσμένες ή αποκεντρωμένες περιοχές της χώρας μας.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.