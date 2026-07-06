Για χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, η Δύση αμφισβητούσε την ικανότητα της Κίνας να καινοτομεί και να εφεύρει πραγματικά πρωτότυπες τεχνολογίες. Η Κίνα ήταν ικανή μόνο να αντιγράφει τη δυτική τεχνολογία ή να βασίζεται σε παχυλές κρατικές επιδοτήσεις, ισχυρίζονταν οι επικριτές.

Ωστόσο, αυτή η περιφρονητική στάση έχει δει μια σαφή μετατόπιση τα τελευταία χρόνια, καθώς η Κίνα έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης σε μια σειρά τεχνολογιών αιχμής, από τα ηλεκτρικά οχήματα έως τις μπαταρίες. Τώρα με την Τεχνητή Νοημοσύνη – μια τεχνολογία στην οποία οι ΗΠΑ σκοπεύουν όλο και περισσότερο να «κερδίσουν» – αντιμετωπίζουν έναν ανταγωνιστή που δεν είναι μόνο ανταγωνιστικός αλλά και θεμελιωδώς ανατρεπτικός στα μάτια τους.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι να μας προλάβει η Κίνα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent, σε εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απειλής που βλέπει η κυβέρνηση Trump στην Κίνα. Σύμφωνα με τον Erik Baark, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ, η άνοδος της Κίνας ως τεχνολογικού ανταγωνιστή των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες είναι τόσο βαθιά ανησυχητική για τις ΗΠΑ, επειδή αμφισβητεί τις μακροχρόνιες υποθέσεις γύρω από την ιδιαιτερότητα των ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, σε μια διάλεξη στο Βαπτιστικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, ο Baark πρότεινε ένα σύγχρονο αντίστοιχο του Ερωτήματος Needham του 20ού αιώνα. Το αρχικό ερώτημα που είχε θέσει ο Βρετανός βιοχημικός, ιστορικός και σινολόγος, επικεντρώθηκε στο γιατί η κινεζική τεχνολογία και καινοτομία είχαν μείνει στάσιμες για αιώνες. Η εκδοχή του Baark υποστήριξε ότι το καθοριστικό ερώτημα του σήμερα είναι ακριβώς μια αντιστροφή του αρχικού:

Γιατί η Κίνα είναι πλέον σε θέση να συμβάλει στην παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία και μάλιστα να αντιπροσωπεύει έναν «εναλλακτικό δυναμισμό» στο μοντέλο καινοτομίας που ασπάζονται οι ΗΠΑ;

Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό από ό,τι στον τομέα των πρωτοποριακών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης – τον τομέα με τον οποίο έχουν ασχοληθεί περισσότερο οι διαδοχικές κυβερνήσεις – οι ΗΠΑ έχουν εισαγάγει περίπλοκα μέτρα ελέγχου των εξαγωγών που καλύπτουν προηγμένα τσιπ ημιαγωγών και εξοπλισμό κατασκευής τσιπ, ακριβώς για να επεκτείνουν και να εδραιώσουν το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας στην πρωτοποριακή Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η Κίνα έχει αποδειχθεί δύσκολο να νικηθεί. Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την πρώτη παρουσίαση του DeepSeek, που μείωσε το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών από χρόνια σε μήνες σχεδόν εν μία νυκτί, ένα άλλο μοντέλο, αυτή τη φορά από την Zhipu AI με έδρα το Πεκίνο, πυροδότησε για άλλη μια φορά συζητήσεις για μια ακόμη «στιγμή DeepSeek».

Αυτό συμβαίνει επειδή το GLM-5.2, που κυκλοφόρησε στα μέσα Ιουνίου, δεν είναι μόνο το καλύτερο κινεζικό μοντέλο μέχρι σήμερα, αλλά και το πρώτο κινεζικό μοντέλο που κατατάσσεται στα τρία κορυφαία παγκοσμίως σε σημαντικά benchmarks του κλάδου, ξεπερνώντας τον αμερικανικό γίγαντα Google, και στο ίδιο επίπεδο με κορυφαία μοντέλα από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic.

Οι έπαινοι για το μοντέλο έχουν συσσωρευτεί, καθώς οι προγραμματιστές και οι συνάδελφοι του κλάδου άρχισαν να το δοκιμάζουν οι ίδιοι. Ο Matt Velloso, πρώην αντιπρόεδρος της Meta Platforms και της Google DeepMind, δήλωσε στο X ότι «τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια» αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το GLM-5.2 ήταν το «πρώτο ανοιχτό μοντέλο που περνάει τον πήχη ως καθημερινός οδηγός». Ο ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη Nathan Lambert έγραψε στο επιδραστικό ενημερωτικό δελτίο του Interconnects ότι το GLM-5.2 ήταν πραγματικά μια «αλλαγή βηματισμού» για τον κλάδο.

Όμως, ακόμη και αν αφήσουμε στην άκρη τις βαθμολογίες των benchmarks, το GLM-5.2 είναι ενδεικτικό του «εναλλακτικού δυναμισμού» της Κίνας που τόνισε ο Baark. Αυτό συμβαίνει επειδή το μοντέλο, όπως τόσα πολλά μοντέλα της κινεζικής πρωτοπορίας πριν από αυτό, εξακολουθεί να είναι πολύ φθηνότερο από τα αντίστοιχα των ΗΠΑ και – το πιο σημαντικό – είναι ανοιχτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προγραμματιστές και οι χρήστες παγκοσμίως μπορούν να το αναπτύξουν τοπικά και να το προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες χρήσης.

Αυτό έχει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τον Παγκόσμιο Νότο, όπου οι εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση σε μοντέλα αιχμής των ΗΠΑ λόγω υψηλών τιμών. Ο Vince Iswara, Διευθύνων Σύμβουλος της DANA, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους ψηφιακών πορτοφολιών της Ινδονησίας, δήλωσε ότι το μοντέλο καινοτομίας της Κίνας ήταν πιο ελκυστικό για τις αναδυόμενες αγορές επειδή εφαρμόζεται υπό σοβαρούς περιορισμούς κόστους και πόρων.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αναμφίβολα θα συμφωνήσουν, με εκτιμήσεις ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πέντε φορές περισσότερους υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης και τρεις φορές καλύτερα τσιπ ημιαγωγών αιχμής από την Κίνα. Παρόλα αυτά, η Κίνα εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική στην πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη και υπάρχουν ενδείξεις ότι η καινοτόμος ικανότητά της αποδίδει καρπούς ακόμη και στην απελευθέρωση από τα αμερικανικά εμπόδια στα προηγμένα τσιπ.

Την περασμένη Τρίτη, ο κινεζικός γίγαντας διανομής τροφίμων Meituan ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε το μεγαλύτερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, το οποίο εκπαιδεύτηκε εξ ολοκλήρου σε εγχώρια τσιπ. Ο ισχυρισμός, εάν αληθεύει, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της συνεχιζόμενης στρατηγικής των ΗΠΑ να περιορίζουν τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, στερώντας την από προηγμένα αμερικανικά τσιπ, καθώς η Κίνα φαίνεται να καινοτομεί για να ξεφύγει από τέτοιους περιορισμούς, ώστε να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, προωθώντας παράλληλα τη δική της στρατηγική αυτοδυναμίας.

Πηγή: South China Morning Post