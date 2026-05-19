Στην αποκάλυψη ότι μόλις το 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη σε καθημερινή βάση, προχώρησε η Γενικη Διευθύντρια της Google στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πέγκυ Αντωνάκου.

Η ίδια, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, παρουσίασε δεδομένα που δείχνουν το χάσμα ανάμεσα στην προσωπική χρήση και την επιχειρηματική υιοθέτηση της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι η άνοδος εργαλείων όπως το ChatGPT δεν μείωσε την κίνηση στη Google. Αντίθετα, οι αναζητήσεις αυξάνονται και γίνονται 5 φορές μεγαλύτερες σε μήκος, καθώς οι χρήστες κάνουν πλέον σύνθετες συζητήσεις αξιοποιώντας τα ενσωματωμένα μοντέλα Gemini.

Παράλληλε, επεσήμανε ότι το ελληνικό υπουργείο Εσωτερικών έχει εκπαιδεύσει μέσω της Google σε θέματα AI τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό στελεχών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ψηφιακό χάσμα σε αριθμούς

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που παρουσίασε η κυρία Αντωνάκου:

Νέοι (18-25 ετών): Το 83% των Ελλήνων νέων χρησιμοποιεί AI στην καθημερινότητά του, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (64%) αλλά και χώρες-πρότυπα όπως η Εσθονία.

Επιχειρήσεις: Μόλις το 9% των ελληνικών επιχειρήσεων αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 20%.

«Στο κορυφαίο 1% των καλύτερων μηχανικών AI παγκοσμίως, η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο ποσοστό. Διαθέτουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, όμως η σύνδεση με την εγχώρια αγορά κάπου χάνεται, με αποτέλεσμα οι καινοτομίες να “φεύγουν” στο εξωτερικό», επεσήμανε.