Το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok της πλατφόρμας X, που ανήκει στον Ίλον Μασκ, απενεργοποίησε σήμερα (9/1) για τους χρήστες χωρίς συνδρομή, τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δημιουργία πλαστών εικόνων γυναικών και ανηλίκων, σεξουαλικού περιεχομένου.

Οι εικόνες αυτές, είχαν παραχθεί μέσω επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο πραγματικών προσώπων, ώστε να εμφανίζονται γυμνά, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

Σε ερώτηση χρηστών στο X, το Grok απάντησε: «Η δημιουργία και η επεξεργασία εικόνων είναι προς το παρόν διαθέσιμες μόνο για συνδρομητές επί πληρωμή. Μπορείτε να εγγραφείτε, για να ξεκλειδώσετε αυτές τις λειτουργίες».

Grok has apparently turned off its image generation. This will mean at least a pause of these offences which is good, but I’m worried it’s a panicked sticking plaster for a deeper problem: unethical AI design and pervasive misogyny … — Dr Daisy Dixon (@daisyldixon) January 9, 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες (8/1) ότι επιβάλλει συντηρητικό μέτρο, μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων ανηλίκων, που δημιουργήθηκαν από το Grok.Η Κομισιόν ζήτησε από την πλατφόρμα X να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα σχετικά με το Grok έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της.

Η Επιτροπή είχε ήδη δηλώσει τη Δευτέρα ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που κυκλοφορούν στο X είναι παράνομες και αποτρόπαιες, ενώ ενώνεται με τις φωνές αξιωματούχων παγκοσμίως που καταδικάζουν τη δημοσίευση μη συναινετικού οπτικού υλικού.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η Κομισιόν αποφάσισε να παρατείνει προηγούμενη εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε στείλει πέρυσι στο X, η οποία αφορούσε αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ. «Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα πετάξετε, διότι έχουμε αμφιβολίες για τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Τον Δεκέμβριο, η ΕΕ είχε επιβάλλει ΕΕ είχε επιβάλλει πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στο X για παραβίαση του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί την ΕΕ ότι στοχεύει τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε το X την Τρίτη να βρει «επειγόντως» λύση για την αποτροπή διασποράς πλαστών, «εξοργιστικών» εικόνων γυμνών γυναικών που δημιουργήθηκαν από το Grok.

«Αυτό που παρατηρήσαμε τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο είναι απολύτως εξοργιστικό και απαράδεκτο σε μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της», δήλωσε η Λιζ Κένταλ, υπουργός Τεχνολογίας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας του Grok μόνο για μη συνδρομητές χαρακτηρίστηκε από εκπρόσωπο του βρετανού πρωθυπουργού «προσβλητική για τα θύματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο «μετατρέπει απλώς μια λειτουργία που επιτρέπει τη δημιουργία παράνομων εικόνων σε premium service», αποτελώντας «προσβολή προς τα θύματα του μισογυνισμού και της σεξουαλικής βίας».