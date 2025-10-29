Η COSMOTE TELEKOM φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά από ποτέ σε όλους τους χρήστες, με το νέο Magenta AI, μια πλατφόρμα που κάνει το AI προσιτό, εύχρηστο και ασφαλές για όλους. Για πρώτη φορά, κάθε χρήστης έχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, με δύο απλούς τρόπους:

Τα app της COSMOTE TELEKOM και του WHAT’S UP , όπου το Magenta AI είναι ενσωματωμένο στην αρχική σελίδα.

, όπου το Magenta AI είναι ενσωματωμένο στην αρχική σελίδα. Τις νέες ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet, που φέρνουν το AI κυριολεκτικά στα χέρια όλων.

Το AI γίνεται ένα απλό, χρήσιμο και δημιουργικό εργαλείο

Το Magenta AI έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη ζωή πιο απλή, παραγωγική και δημιουργική. Μέσα από ένα γνώριμο και φιλικό περιβάλλον προς τους χρήστες, στο app της COSMOTE TELEKOM και του WHAT’S UP,και με άμεση απόκριση, επιτρέπει στους χρήστες να:

Παίρνουν γρήγορες και αξιόπιστες απαντήσεις , με τη βοήθεια του Perplexity , μίας από τις κορυφαίες AI μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως.

, με τη βοήθεια του , μίας από τις κορυφαίες AI μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως. Επεξεργάζονται φωτογραφίες και εικόνες με την τεχνολογία του Picsart , αφαιρώντας φόντα..

και εικόνες με την τεχνολογία του , αφαιρώντας φόντα.. Ανακαλύπτουν προτάσεις και ιδέες για ταξίδια, διασκέδαση, fitness, υγεία, εκπαίδευση και πολλά ακόμη.

Όλα αυτά, αξιόπιστα και προστατευμένα.

«Αξιοποιώντας τη δύναμη της TELEKOM, βρισκόμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Δεν παρακολουθούμε απλά τις εξελίξεις αλλά τις συνδιαμορφώνουμε και φέρνουμε στους πελάτες μας τις πιο εξελιγμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ σε εκδήλωση για την παρουσίαση του Magenta AI. Και πρόσθεσε: «Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Κι εμείς, ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό».

Για τη στρατηγική σημασία που έχει η τεχνητή νοημοσύνη για την COSMOTE TELEKOM μίλησε o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής. «Η COSMOTE TELEKOM αγκαλιάζει το ΑΙ γιατί πιστεύει σε αυτό και αναλαμβάνει να αναδείξει τη θετική του δυναμική, όχι μόνο για τους πελάτες της, αλλά συνολικά για την κοινωνία και τη χώρα» τόνισε ο επικεφαλής του ΟΤΕ.

Με το κύρος της «Perplexity», της παγκόσμιας δύναμης στις πλατφόρμες ΑΙ

Το Magenta AI αξιοποιεί τη δύναμη και τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας το Perplexity, μια από τις πιο καινοτόμες και γρήγορα αναπτυσσόμενες AI πλατφόρμες παγκοσμίως. Το Perplexity προσφέρει απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές και παραθέτοντάς τες με διαφάνεια.

Παράλληλα, το Picsart προσθέτει ένα δημιουργικό στοιχείο, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από την εικόνα. Και αυτή είναι μόνο η αρχή — το Magenta AI θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.



Νέα γενιά συσκευών Τ

Την εμπειρία του Magenta AI μπορούν να ζήσουν ;όλοι και μέσα από τις νέες ΑΙ συσκευές T Phone 3 , T Phone 3 Pro και T Tablet 2 , που συνδυάζουν προηγμένα χαρακτηριστικά με προσιτή τιμή.



Διαθέτουν ειδικό Magenta AI button, για άμεση πρόσβαση στον ψηφιακό βοηθό – ο οποίος με τη βοήθεια του Perplexity μπορεί να σε υποστηρίξει κάθε στιγμής της ημέρας π.χ. για να οργανώσει το πρόγραμμά σου, να στείλει email, να σε καθοδηγήσει στη διαδρομή σου, να μεταφράσει ένα κείμενο σε πραγματικό χρόνο κ.ά.

Οι συσκευές είναι διαθέσιμες από 189,90€, ενώ προσφέρονται δωρεάν στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και συνοδεύονται από 3 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, οι χρήστες κερδίζουν δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro για 18 μήνες. Αλλά και δωρεάν συνδρομή στο Picsart Pro για 3 μήνες με κάθε αγορά Τ Phone 3και δωρεάν για 1 χρόνο με κάθε αγορά Τ Phone 3 Pro.

Το AI γίνεται mainstream

Με το Magenta AI, η COSMOTE TELEKOM κάνει πραγματικότητα κάτι που μέχρι πρόσφατα φάνταζε μακρινό: τη μαζική, δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Από τις εφαρμογές στο κινητό μέχρι τις ίδιες τις συσκευές, το AI μπαίνει στην καθημερινότητά μας, όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως πρακτικό εργαλείο.

Η COSMOTE TELEKOM, φέρνει το AI στο προσκήνιο, όχι μόνο για τους tech experts, αλλά για όλους.

Έτσι, το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και βρίσκεται εύκολα στην τσέπη μας!