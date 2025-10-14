Αυτονομία έως 21 ημέρες, 23 χιλιόμετρα ποδηλασίας και ανάβαση στα 1.189 μέτρα. Το νέο HUAWEI WATCH GT 6 βρέθηκε στο επίκεντρο του «Pogi Challenge», ενός ποδηλατικού event με τη συμμετοχή του τετραπλού πρωταθλητή του Tour de France, Tadej Pogačar.

Η Huawei ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Σλοβένο αθλητή στο πλαίσιο του «Sklanca v klanc», μιας διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στις Σλοβενικές Άλπεις. Ο αγώνας περιόρισε τη συμμετοχή σε 1.189 ποδηλάτες – όσους και τα μέτρα του τελικού υψομέτρου και κάλεσε ερασιτέχνες και επαγγελματίες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μία από τις πιο δύσκολες διαδρομές της χώρας.

Η εκκίνηση δόθηκε από την περιοχή της Komenda, ιδιαίτερης σημασίας για τον Pogačar, καθώς αποτελεί τον τόπο καταγωγής του. Η διαδρομή είχε συνολικό μήκος 23 χιλιομέτρων, με υψομετρική διαφορά 1.189 μέτρων και μέση κλίση 7,6%. Χωρίστηκε σε δύο τμήματα: το «Friendly Town Ride» των 9,1 χιλιομέτρων, που περνούσε μέσα από τους δρόμους της παιδικής ηλικίας του πρωταθλητή, και το «Pogačar Chase Segment» των 13,9 χιλιομέτρων, όπου οι συμμετέχοντες ξεκινούσαν πρώτοι και ο ίδιος ακολουθούσε δέκα λεπτά αργότερα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι ποδηλάτες χρησιμοποίησαν το HUAWEI WATCH GT 6 για την παρακολούθηση μετρήσεων όπως καρδιακοί παλμοί, κορεσμός οξυγόνου και θερμίδες. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία εικονικής προσομοίωσης ισχύος και προσφέρει αυτονομία έως 21 ημέρες, στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του event για την ακριβή καταγραφή της απόδοσης και των φυσιολογικών ενδείξεων των συμμετεχόντων.

Το «Pogi Challenge» αποτέλεσε μια πρωτοβουλία που συνδύασε την αθλητική εμπειρία με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων καταγραφής, αναδεικνύοντας τη σημασία των δεδομένων στην προπόνηση και την απόδοση.