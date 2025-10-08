Η εποχή των έξυπνων ρολογιών (smartwatch) έχει μεταμορφώσει το ρολόι από απλό δείκτη χρόνου σε μικρό κέντρο ελέγχου της ζωής μας. Μετρά παλμούς, χιλιόμετρα, ύπνο, στρες, ειδοποιεί, πλοηγεί, προειδοποιεί. Η τεχνολογία έχει περάσει από τον καρπό, όχι απλώς για να μας υπενθυμίζει τι ώρα είναι, αλλά για να μας κρατά συνδεδεμένους και ασφαλείς.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται το HUAWEI WATCH Ultimate 2, ένα ρολόι σχεδιασμένο, όπως ανακοινώθηκε, για χρήση στη στεριά και κάτω από το νερό. Διαθέτει αντοχή έως 150 μέτρα βάθος και λειτουργία υποβρύχιας επικοινωνίας μέσω sonar.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο χρήστης μπορεί να στέλνει προκαθορισμένα μηνύματα ή emoticons σε άλλα ρολόγια σε ακτίνα 30 μέτρων, ενώ υπάρχει και λειτουργία SOS με εμβέλεια 60 μέτρων.

Το σώμα είναι κατασκευασμένο από κράμα υγρού μετάλλου με βάση το ζιρκόνιο, για σταθερότητα σε πίεση και διάβρωση. Η συσκευή ενσωματώνει σύστημα κεραίας τύπου gap και τεχνολογία Huawei Sunflower Positioning, που συνδυάζει διπλή ζώνη και πέντε δορυφορικά δίκτυα για ακριβή πλοήγηση.

Υποστηρίζει eSIM για αυτόνομες κλήσεις, λειτουργία ακύρωσης θορύβου, ανίχνευση πτώσης, αποστολή SOS και μέτρηση υψομέτρου.

Στον τομέα της υγείας, το WATCH Ultimate 2 παρακολουθεί 15 δείκτες μέσω των συστημάτων TruSense και Health Glance. Μετρά τον καρδιακό ρυθμό, το οξυγόνο στο αίμα (SpO₂), το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), τη θερμοκρασία του δέρματος, τον ύπνο, το στρες, την αναπνοή, την αρτηριακή πίεση, τη μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού (HRV), την αρτηριακή ανελαστικότητα, τη λειτουργία των πνευμόνων, τα επίπεδα κόπωσης, την ενυδάτωση του οργανισμού, τη θερμιδική δαπάνη και τη φυσική αποκατάσταση μετά την άσκηση.

Οι μετρήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται είτε συνεχώς, είτε κατόπιν επιλογής του χρήστη. Το HUAWEI WATCH Ultimate 2 διαθέτει επίσης χάρτες γηπέδων γκολφ υψηλής ανάλυσης και επαγγελματικές λειτουργίες υπαίθριων δραστηριοτήτων, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για αθλητές, λάτρεις της φύσης και τολμηρούς εξερευνητές.

Η διάρκεια της μπαταρίας φτάνει έως 11 ημέρες σε κανονική χρήση και περίπου τέσσερις ημέρες με ενεργοποιημένες τις κλήσεις μέσω eSIM. Είναι συμβατό με iOS και Android και κυκλοφορεί σε δύο χρώματα, μπλε και μαύρο.

Διατίθεται στην ελληνική αγορά από σήμερα, 8 Οκτωβρίου, με δώρο τα FreeBuds Pro 4 έως τις 4 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.